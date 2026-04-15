Kantonalbanken erwirtschaften 2025 4,3 Milliarden Franken Gewinn

Basel – Die Schweizer Kantonalbanken haben im Geschäftsjahr 2025 zusammengerechnet etwas mehr verdient. Der Rückgang im zentralen Zinsgeschäft konnte dabei durch die anderen Ertragspfeiler kompensiert werden.

Insgesamt ging der Geschäftserfolg der 24 Staatsinstitute, der als Mass für das operative Ergebnis gilt, um 4,9 Prozent auf 5,0 Milliarden Franken zurück. Unter dem Strich resultierte jedoch ein um 1,8 Prozent höherer Jahresgewinn von 4,3 Milliarden, teilte der Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) am Mittwoch mit.

Für die Mehrheitseigner der Banken, die Kantone und Gemeinden, bedeutet dies eine stabile Ausschüttung von 1,8 Milliarden Franken. Dies erfolgt in Form von Entgeldern für die Staatsgarantie und das Grundkapital, Dividenden wie auch Gewinnablieferungen.

Inklusive Steuern beliefen sich die Abgaben sogar auf 2,1 Milliarden Franken. Pro Einwohner in der Schweiz entspricht dies rund 250 Franken, rechnet der VSKB vor.

Zinsengeschäfte weiter rückläufig

Wie schon im Vorjahr wurde das Zinsengeschäft durch die gesunkenen Leitzinsen belastet. Konkret sank der Netto-Erfolg aus dem wichtigsten Ertragspfeiler um 4,0 Prozent auf 7,1 Milliarden Franken.

Die anderen Ertragspfeiler konnten diesen Rückgang aber ausgleichen. So stieg der Erfolg aus dem Geschäft mit Kommissionen- und Dienstleistungen um 6,2 Prozent. Das Handelsgeschäft legte gar um 9,4 Prozent zu. Daraus resultierte ein konstanter Geschäftsertrag von 11,7 Milliarden Franken.

Insgesamt konnten die Banken die Abhängigkeit vom Zinsengeschäft um 2,5 Prozentpunkte auf noch 60,7 Prozent reduzieren, wie es weiter heisst. Gleichzeitig stieg der Anteil aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft am Geschäftsertrag auf 27,1 von 25,5 Prozent an.

Die Bilanzsumme der Kantonalbanken erhöhte sich um gut 3,3 Prozent auf 839,0 Milliarden Franken. Das Volumen der Hypothekarforderungen stieg dabei um knapp 3,6 Prozent. Die Kundengelder legten im gleichen Zeitraum um 3,2 Prozent zu. (awp/mc/pg)