Aberdeen Investments listet zwei weitere aktive ETFs

Zürich – Aberdeen Investments gibt heute die Listung zweier neuer aktiver ETFs bekannt, die von zwei Themen profitieren sollen, die tiefgreifende Veränderungen in der Weltwirtschaft vorantreiben: die Neugestaltung der globalen Lieferketten und die Veränderung der Nachfrage nach Rohstoffen.

Der abrdn Future Supply Chains UCITS ETF und der abrdn Future Raw Materials UCITS ETF wurden heute an der SIX Swiss Exchange mit laufenden Kosten von 0,6 %, beziehungsweise 0,45 % notiert und folgen der Notierung an der Frankfurter Börse vom 13. Mai 2025. Sie sollen Anlegern Zugang zu den besten Aktienideen und den Anlagefähigkeiten von Aberdeen Investments in den beiden Themenbereichen in Form von kostengünstigen, liquiden Vehikeln bieten.

Handelsspannungen, sich verschärfende «Tech Wars» und die Nachfrage nach neuen Rohstoffen verändern die Produktionsstandorte für Waren und Dienstleistungen weltweit. Sie erhöhen auch die Nachfrage nach Rohstoffen, die für die Transformation hin zu einer grüneren und intelligenteren Welt benötigt werden. Aberdeen Investments sieht hierin interessante Chancen für Investoren, in Unternehmen zu investieren, die besonders von dieser globalen Evolution profitieren.

Beide ETFs verfolgen einen hybriden Ansatz, der quantitatives (Quant) Investment-Research mit der Expertise des globalen Aktien-Teams von Aberdeen Investments kombiniert.

Die ETFs verstärken die wachsende «Future»-Reihe thematischer Fonds von Aberdeen Investments, die auf Megatrends setzen, die die Welt, wie wir sie kennen, verändern. Zu den bereits bestehenden Fonds dieser Reihe gehören der abrdn Future Real Estate UCITS ETF und der abrdn SICAV I – Future Minerals Fonds.

Xavier Meyer, CEO von Aberdeen Investments, sagt: «Aktive ETFs sind ein vielversprechender, wachsender Markt, auf dem wir unsere Expertise in quantitativer Analyse und aktivem Management kombinieren können. Es geht jedoch nicht um den neuesten Produkttrend oder eine Modeerscheinung: Es geht darum, den Kunden eine Auswahl in den überzeugenden, disruptiven Megatrends zu bieten, von denen wir fest überzeugt sind.

Thematische Investitionen sind zwar nicht neu, aber wir glauben, dass wir jetzt, da diese Themen ausgereift sind, ein klareres Bild von den langfristigen Gewinnern und Verlierern der sich verändernden Globalisierungsmuster haben. Als globaler Vermögensverwalter mit einer starken Tradition als spezialisierter Aktienanleger sind wir unserer Meinung nach gut aufgestellt, um diese Themen zu nutzen.»

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

Der ETF investiert weltweit in Unternehmen, die nach Ansicht von Aberdeen gut positioniert sind, um von der Umgestaltung globaler Lieferketten, Technologien und Energiesysteme zu profitieren.

Die Portfoliomanager von Aberdeen Investments identifizieren Themen und Unternehmen, die von dieser Dynamik profitieren dürften. Anschliessend wenden sie fundamentale und quantitative Instrumente an, um die besten Chancen und Unternehmen innerhalb des Themas zu identifizieren und in diese zu investieren.

Jede potenzielle Aktie wird anhand von drei Bewertungen beurteilt: einer fundamentalen Bewertung (basierend auf der Aktie und ihrer Exposition gegenüber wichtigen Unterthemen), einer zukünftigen Bewertung (basierend auf der Veränderung der Rentabilität des Unternehmens) und einer QIS-thematischen Bewertung (basierend auf der Analyse der Veränderung der Rentabilität des Unternehmens).

Der ETF wird gemeinsam von Blair Couper und Jamie Mills O’Brien, beide Investment Directors bei Aberdeen Investments, verwaltet und hat eine laufende Gebühr von 0,6 %.

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

Der ETF investiert in Unternehmen, die in der Erkundung, dem Abbau und der Veredelung von Rohstoffen tätig sind, die für die zukünftige Entwicklung der Volkswirtschaften wie zum Beispiel die Energiewende wesentlich sind.

Er konzentriert sich auf fünf Kernmaterialien: Kupfer, Aluminium, Lithium, Nickel und Seltene Erden.

Der Anlageansatz nutzt die weltweit tätigen Aktienanalysten von Aberdeen Investments, um eine Gruppe strategischer Rohstoffe zu identifizieren, deren verstärkte Nutzung die Nachfrage voraussichtlich ankurbeln wird. Diese fundamentalen Erkenntnisse werden mit einem quantitativen Ansatz unter Verwendung von Umsatzdaten der Unternehmen kombiniert, um ein Portfolio mit einem fokussierten Engagement in diesen Rohstoffen zu erstellen.

Der ETF wird von Oliver Wood-Clark, Leiter von Equity Index Solutions, zusammen mit David Clancy, Research Director im Team für Quantitative Index Solutions bei Aberdeen Investments, verwaltet und hat eine laufende Gebühr von 0,45 %.

Die ETFs sind in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Irland, Italien (nur für professionelle Anleger), Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz registriert.

Jamie Mills O’Brien, Co-Manager des abrdn Future Supply Chains UCITS ETF, sagt: «Das Zusammentreffen von zunehmenden geopolitischen Spannungen, sich verschärfenden Handelskriegen und einem Boom bei grünen Investitionen führt zu folgenschweren Veränderungen in den globalen Lieferketten. Es handelt sich um einen tiefgreifenden Wandel, der bereits jetzt Auswirkungen auf grosse Teile der Weltwirtschaft hat. Wir glauben, dass dies ein Thema von nachhaltiger Relevanz ist, das langfristig erhebliche Folgen für die globalen Aktienmärkte haben wird. Wie bei allen grossen wirtschaftlichen Umbrüchen wird es Gewinner und Verlierer geben. Dank unserer lokalen Spezialisten vor Ort und unserer fundierten globalen Themenanalyse sind wir bei Aberdeen Investments gut aufgestellt, um diese Gewinner zu identifizieren – unabhängig von ihrer Grösse und dem Sektor oder Markt, in dem sie tätig sind.»

David Clancy, Quantitative Index Solutions Director bei Aberdeen Investments, sagt: «Rohstoffe wie Kupfer, Aluminium, Nickel, Seltene Erden und Lithium sind entscheidende Komponenten der Technologien, die unsere Welt prägen, und spielen eine grundlegende Rolle beim Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Da sich die Nachfrage nach diesen Materialien bis 2050 voraussichtlich signifikant steigern wird (1), sehen wir auf diesem Markt grosse Chancen für Investoren. Unser Anlageansatz kombiniert fundamentale Sektor- und Angebots-/Nachfrageanalysen mit einem quantitativen Ansatz für die Unternehmensauswahl und den Portfolioaufbau. Wir glauben, dass wir mit diesem Ansatz stets die attraktivsten Segmente des Rohstoffmarktes identifizieren und die Unternehmen ermitteln können, die am besten in der Lage sind, diese Chancen zu nutzen.» (Aberdeen Investments/mc/ps)

(1) Internationale Energieagentur (2022)