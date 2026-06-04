Robeco knackt mit aktiven ETFs die 2-Milliarden-Euro-Marke

Zürich – Robeco überschreitet in weniger als 18 Monaten die Marke von 2 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen in aktiven ETFs.

Robeco hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das verwaltete Vermögen (AuM) in ETFs ist bis Ende Mai 2026 auf rund 2,2 Milliarden Euro angewachsen – weniger als 18 Monate nach der Auflegung seines ersten aktiven ETFs im November 2024. Sein grösstes Produkt, der 3D Global Equity UCITS ETF, hat kürzlich ein verwaltetes Vermögen von 1 Milliarde Euro erreicht. Das Unternehmen hat allein im bisherigen Jahresverlauf 2026 Zuflüsse in Höhe von rund 700 Millionen Euro verzeichnet, was in erster Linie auf die starke Nachfrage von institutionellen Grosskunden in Märkten wie Grossbritannien, Deutschland, Italien und den Niederlanden zurückzuführen ist.

Einer der wichtigsten Trends in der Vermögensverwaltung ist, dass Institutionen wie Privatbanken, Vermögensverwalter und Family Offices zunehmend aktive ETFs als Kerninstrumente für Kunden und Anleger einsetzen.

Nick King, Leiter des ETF-Geschäfts bei Robeco: “Aktive ETFs und insbesondere Strategien wie Enhanced Indexing, die 60–70 % des Marktes ausmachen, sind stark auf die Bedürfnisse von institutionellen Anlegern abgestimmt, da sich die Portfoliokonstruktion in einem zunehmend dynamischen Umfeld weiterentwickelt. Sie bieten eine überzeugende, kosteneffiziente Alternative zum Core-Beta und können sowohl in entwickelten als auch in weniger effizienten Märkten einen echten Mehrwert schaffen.“

In den letzten 18 Monaten hat Robeco elf aktive ETFs aufgelegt, darunter sechs Aktien- und fünf Anleihenprodukte. Das jüngste Produkt des Unternehmens, der “Robeco NextGen Global Small-Cap Equity UCITS ETF USD Acc“, kombiniert quantitatives Investieren mit maschinellem Lernen, um Chancen in einem Universum von fast 4.000 Aktien zu identifizieren – und das zu einer Zeit, in der Small Caps im Vergleich zu Large Caps zu historisch attraktiven Bewertungen gehandelt werden. (Robeco/mc/ps)