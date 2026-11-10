Aberdeen Investments: Weniger Fonds, mehr Vermögen – Wie sich der Markt für nachhaltige Anlagen bereinigt

Geopolitische Spannungen und die Politik von US-Präsident Donald Trump lassen vermuten, dass nachhaltige Anlagen an Bedeutung verlieren. Das Gegenteil ist der Fall: Angebot und Nachfrage bei nachhaltigen Publikumsfonds bleiben in der Schweiz hoch.

von Paola Bissoli, Director Business Development bei Aberdeen Investments Schweiz

So hat sich das Donald Trump wohl nicht vorgestellt: Anlagen in nachhaltige Fonds boomen in der Schweiz weiterhin. Gemäss Manfred Stüttgen, Dozent an der Hochschule Luzern und Autor der jährlichen IFZ Sustainable Investments Studie, hat Trump das Thema sogar indirekt verstärkt: Die von ihm ausgelösten Unsicherheiten und die Energiekrise hätten die Nachfrage nach Elektromobilität massiv steigen lassen. «Besonders in der Schweiz verzeichnen wir weiterhin starke Zuflüsse bei nachhaltigen Fonds», sagt Stüttgen. «In den letzten zehn Jahren hat sich das so investierte Vermögen praktisch verzehnfacht.»

Retailbanken setzen auf nachhaltige Fonds

Heute gelten in der Schweiz rund 2’000 zugelassene Fonds von Schweizer und internationalen Anbietern als nachhaltig. Das entspricht etwa 20% aller Fonds im Markt. Bei den Schweizer Retailbanken ist der Anteil deutlich höher: Sie bieten rund 500 hauseigene Fonds an, davon sind über 50% nachhaltig.

Nach zehn Jahren ununterbrochenem Wachstum ging die Gesamtzahl nachhaltiger Fonds 2025 erstmals leicht zurück. Der Grund ist weitgehend regulatorisch: Die europäische Aufsichtsbehörde ESMA veröffentlichte neue Leitlinien zur Benennung von Fonds. Die Bereinigung erklärt praktisch den gesamten Rückgang.

«Gerade bei Schweizer Anbietern fliessen aber weiterhin überproportional Mittel in nachhaltige Fonds gegenüber konventionellen Anlagevehikeln», so Stüttgen. «Doch auch hier ist eine gewisse Sättigung zu erwarten. Das Potenzial liegt wohl bei insgesamt rund 25% aller angebotenen Fonds.» Entscheidend ist die strategische Ausrichtung der Banken: Grössere Banken und Asset Manager setzen laut IFZ-Studie stärker auf nachhaltige Anlagen. Die Integration finanziell wesentlicher ESG-Risiken und -Chancen in den Anlageprozess sollte zum Standard gehören.

Auf die Kundenberater kommt es an

Ähnlich ist es bei der Nachfrage: Kundinnen und Kunden grösserer Banken zeigen offenbar mehr Interesse an nachhaltigen Anlagen. «Der zentrale Faktor ist der Kundenberater», erklärt Stüttgen. «Je grösser der strategische Fokus einer Bank, desto mehr wird in die Ausbildung und Sensibilisierung der Kundenberater für nachhaltige Anlagen investiert.» Laut einer zweiten IFZ-Studie vom Frühjahr 2026 im Auftrag der Schweizerischen Bankiervereinigung erwartet die Kundschaft genau diese Kompetenz.

Im Durchschnitt zeigt rund die Hälfte aller Bankkundinnen und -kunden mit Vermögensverwaltungsmandat in der Schweiz Präferenzen für nachhaltige Anlagen, doch die Unterschiede zwischen den Banken sind erheblich.

Frauen interessieren sich stärker für nachhaltige Anlagen

Laut IFZ ist die ESG-Präferenz bei Kundinnen und Kunden mit Schweizer Wohnsitz deutlich höher als bei europäischen. Frauen zeigen mehr Interesse an nachhaltigen Anlagen als Männer, jüngere und ältere Anleger mehr als jene mittleren Alters. Zudem ist die Quote bei Kunden mit Vermögensverwaltungsmandat höher als bei jenen, die ihre Anlageentscheide selbst fällen.

Auch bei den institutionellen Anlegern ist das Bild uneinheitlich. Grössere Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen sind gemäss IFZ-Studie besonders weit fortgeschritten, weil sie Risiken wie den Klimawandel teils direkt im Geschäft spüren, und haben klare Strategien und transparente Ziele. Kleineren Institutionen fehlen laut Stüttgen «oft schlichtweg das Know-how und die Ressourcen». Bei gemeinnützigen Stiftungen steht Nachhaltigkeit dagegen oft hoch im Kurs, da sie häufig missionsbasierte Anlageziele haben.

Pragmatische Regulierung in der Schweiz

Ein wichtiges Thema ist schliesslich die Regulierung. Stüttgen stellt fest, die EU-Regulierung sei oft komplex und teilweise sogar hinderlich. «Die Regulierung in der Schweiz mit ihrem pragmatischen Ansatz wird hingegen als effektiv wahrgenommen. Die Selbstregulierung funktioniert im Grossen und Ganzen und stösst bei Schweizer Finanzdienstleistern auf Akzeptanz.»

Die Vorgaben zur Beurteilung nachhaltiger Anlagen sind strenger geworden, für Anleger wäre aber noch mehr Orientierung wünschenswert. «Deshalb ist eine fundierte Beratung und eine gute Ausbildung der Kundenberater so zentral», sagt Stüttgen. «Auch braucht es noch klarere Definitionen der verschiedenen verwendeten Begriffe», etwa von «ESG», «nachhaltig» oder «Impact-Investing».

Einfacher wird es, wenn sich Anbieter ganz dem nachhaltigen Investieren verschreiben und klar positioniert sind. Das Angebot reicht von der ESG-Integration als Teil der treuhänderischen Verantwortung über Strategien mit zentralen Nachhaltigkeitskriterien bis zu Lösungen mit positivem Impact in der realen Welt, ergänzt durch Active Ownership und Nachhaltigkeitsexpertise in den Anlageteams.

Gekommen, um zu bleiben

Nachhaltige Investitionen sind gemäss IFZ-Studie kein kurzfristiger Trend, sondern ein struktureller Wandel. Klimawandel, Energiewende, Wasserknappheit, Kreislaufwirtschaft und Biodiversität gelten als zentrale Herausforderungen. «Diese kann Trump noch so lange ignorieren», hält Stüttgen fest. «Es sind komplexe und langfristig angelegte Themen, die jedoch grosse Innovations- und Investitionspotenziale aufweisen.» (Aberdeen/mc)