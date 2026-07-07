Aberdeen: Schwellenländer erzielen ein Dividendenwachstum von 12%

EM-Aktien schlagen die globalen Märkte , wobei der MSCI Emerging Markets Index eine bisherige Jahresrendite von 25 % erzielt (MSCI ACWI Index erreicht 11 %), getrieben von starken Fundamentaldaten, attraktiven Bewertungen und robustem Gewinnwachstum.

, wobei der MSCI Emerging Markets Index eine bisherige Jahresrendite von 25 % erzielt (MSCI ACWI Index erreicht 11 %), getrieben von starken Fundamentaldaten, attraktiven Bewertungen und robustem Gewinnwachstum. Dividendenzahlungen werden zunehmend zentral für die EM-Renditen und erzielten in den letzten zwei Jahrzehnten fast 12 % kumuliertes jährliches Wachstum; mehr als die Hälfte der EM-Unternehmen bieten inzwischen Dividendenrenditen über 3 %. In entwickelten Ländern liegt diese Quote bei unter 40 %.

und erzielten in den letzten zwei Jahrzehnten fast 12 % kumuliertes jährliches Wachstum; mehr als die Hälfte der EM-Unternehmen bieten inzwischen Dividendenrenditen über 3 %. In entwickelten Ländern liegt diese Quote bei unter 40 %. Investitionen, Carry und Bewertungen machen Schwellenländer für Investoren auch längerfristig interessant

machen Schwellenländer für Investoren auch längerfristig interessant Cashflow-Disziplin bietet Resilienz , hilft Investoren dabei, Volatilität zu bewältigen und hochwertige Unternehmen zu identifizieren

, hilft Investoren dabei, Volatilität zu bewältigen und hochwertige Unternehmen zu identifizieren Selektive Chancen in ganz Asien, die KI-getriebene Märkte in Korea und Taiwan mit inländisch widerstandsfähigen Volkswirtschaften wie Indien und China ausbalancieren

Angesichts geopolitischer Schocks im März sind die globalen Aktienmärkte im laufenden Jahr im Grossen und Ganzen positiv geblieben. Das Wachstum wurde hauptsächlich von Schwellenmärkten (EM) angetrieben, die eine Rendite von 24,8 % erzielten, während entwickelte Märkte (DM) zurückgeblieben sind (Stand 31. Mai 2026, siehe Abbildung 1). Das Dividendenwachstum in Schwellenländern hat in den letzten zwei Jahrzehnten ebenfalls ein kumuliertes jährliches Wachstum von fast 12 % erzielt. Dies hat dazu geführt, dass mehr als die Hälfte der EM-Unternehmen Dividendenrenditen von über 3 % bieten.

Diese Resilienz, die teilweise durch Investorenbedenken hinsichtlich des «US-Exzeptionalismus» und der Überkonzentration von Investitionen im Technologiesektor getrieben wird, spiegelt sich in der Anlegernachfrage nach EM-Aktien wider.

Matt Williams, Senior Investment Director für Global Emerging Market Equities bei Aberdeen Investments, kommentiert: «Strukturelle Rückenwinde, darunter anhaltende Kapitalinvestitionen, widerstandsfähige Fundamentaldaten und attraktive Bewertungen, stützen weiterhin die langfristigen Wachstumsaussichten und bieten Schutz vor erhöhter Volatilität. Wir sehen immer noch sowohl fundamentale als auch technische Faktoren, welche die Argumente für EM-Aktien stützen, auch wenn der Risikokontext immer komplexer wird.»

Schwellenländer: Gestützt durch Fundamentaldaten und wachsende Dividenden

Über die starken Gewinne dieses Jahres hinaus erwartet Aberdeen im kommenden Zyklus, dass EM-Aktien ein EPS-Wachstum von 12–15 % erzielen werden, unterstützt durch einen mehrjährigen Investitionszyklus und steigenden Inlandskonsum. Die Zentralbanken der Schwellenländer bleiben in einer Position der Stärke, mit positiven Realzinsen, vorsichtiger Fiskalpolitik und soliden Devisenreserven, welche die Währungen unterstützen, während sich die Risikobereitschaft normalisiert. Auch die Bewertungen bleiben attraktiv: EM-Aktien werden mit einem Abschlag von etwa 40 % gegenüber dem MSCI World gehandelt, basierend auf Forward-KGV-Verhältnissen von 12x gegenüber 19x.

Matt Williams fügt hinzu: «Wir sind überzeugt, dass der Cashflow einer der klarsten und zuverlässigsten Indikatoren für die Unternehmensqualität ist, weshalb wir unseren Ansatz als ‚dem Cashflow folgen‘ beschreiben. Es ermöglicht uns, Managementnarrative zu testen und uns auf Unternehmen mit einer soliden und nachhaltigen Basis zu konzentrieren.»

«Dividendeneinkünfte sind ein entscheidender und oft unterschätzter Bestandteil der Gesamtrenditen im EM-Bereich. Die Anlageklasse hat sich erheblich weiterentwickelt: Das Dividendenwachstum in Schwellenländern hat das von entwickelten Märkten seit Anfang der 2000er Jahre deutlich übertroffen. Mehr als die Hälfte der EM-Unternehmen bietet mittlerweile Dividendenrenditen von über 3 %, verglichen mit nur 40 % der Unternehmen in den entwickelten Märkten. Dies zeigt, dass Einkommen und Wachstum sich ergänzend und nicht konkurrierende Renditetreiber sind.»

Asiatische Aktien: Strukturelle Veränderungen navigieren

Eine globale Umgestaltung der Führungsposition auf dem Aktienmarkt ist im Gange, wobei künstliche Intelligenz (KI) eine Verschiebung der Markthierarchie vorantreibt und Taiwan sowie Südkorea vor mehrere etablierte westliche Märkte katapultiert. Taiwan hat Kanada überholt und ist damit der sechstgrösste Aktienmarkt der Welt, während Südkorea das Vereinigte Königreich überholt hat und nun Platz acht belegt.

Isaac Thong, Senior Investment Director für asiatische Aktien bei Aberdeen Investments, sagt: «Der Aufstieg Taiwans und Südkoreas wurde von ihrem erstklassigen Halbleiterökosystem im Zentrum des KI-Investitionszyklus angetrieben. Allerdings ist die Rentabilität von Halbleitern eng mit der globalen Technologienachfrage verknüpft, und auf Spitzengewinnphasen folgen oft starke Korrekturen, wenn sich Zyklen wenden oder Lagerbestände angepasst werden. Während die Bewertungen weiterhin durch Gewinnwachstum gestützt bleiben, ist eine steigende Konzentration auf KI-getriebenen Unternehmen ein zentrales Risiko, das Investoren beobachten sollten.»

Isaac Thong fügt hinzu: «Aus Perspektive der Allokation ist Selektivität entscheidend. Investoren sollten die Exponierung zwischen wachstumsstarken, aber konzentrierten Märkten wie Taiwan und Südkorea und widerstandsfähigeren, inländisch orientierten Märkten wie China und Indien ausbalancieren.»

«Wir bevorzugen weiterhin hochwertige Unternehmen mit starken Bilanzen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Diese Unternehmen sind besser positioniert, um Volatilität zu bewältigen, für Wachstum zu reinvestieren und langfristige Chancen in der Region zu nutzen.» (Aberdeen/mc/ps)