In 20 Minuten um die Welt: Webinar zum Makroausblick von Aberdeen Investments

Webinar – Zunehmende geopolitische Spannungen, protektionistische Handelspolitik der USA und eine fragile Weltwirtschaft sorgen weiterhin für Unsicherheit an den Finanzmärkten. Während Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz und Hoffnungen auf Zinssenkungen die US-Aktienmärkte beflügeln, bleiben Risiken wie Inflation, Handelskonflikte und politische Instabilität bestehen.

In Zeiten solcher Unsicherheit ist es für Anleger entscheidend, auf dem Laufenden zu bleiben. Aus diesem Grund hat Aberdeen ein kompaktes, vierteljährliches Format für seinen Kapitalmarkt-Ausblick eingeführt.

In nur 20 Minuten fasst der Experte Simon Fox, Global Head of Multi-Asset Bespoke Solutions bei Aberdeen Investments, die wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Ereignisse für Sie zusammen und erläutert unsere Einschätzungen, wie sich diese auf die Kapitalmärkte auswirken werden.

Das Webinar findet vierteljährlich statt und wird auf Englisch abgehalten.

Melden Sie sich jetzt für das nächste Webinar am 16. Juni um 10:30 Uhr an …