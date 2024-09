abrdn Emerging Markets neu aufgelegt: Ex-China

Edinburgh – abrdn legt den abrdn SICAV I – Emerging Markets Sustainable Equity Fund neu auf, dann unter dem Namen abrdn SICAV I – Emerging Markets Ex China Equity Fund, mit mehreren Änderungen für Investoren, die mehr Möglichkeiten in den Schwellenmärkten nutzen möchten.

Das „Ex China“ erfolgt, da immer mehr Investoren eine aktive Wahl treffen möchten, wie sie ihr Engagement bezüglich China steuern. Während abrdn weiterhin eine breite Palette von Strategien anbietet, die China einschliessen, kommen wir damit der Nachfrage unserer Kunden nach der Diversifizierung ihrer Optionen entgegen.

Branchenweit hat die Zahl der Unternehmen, die Strategien für Schwellenländer ohne China verfolgen, laut Morningstar von 3 im Jahr 2017 auf fast 50 im Jahr 2024 zugenommen. abrdn bietet bereits seit März 2022 eine EM ex China-Strategie für den US-Markt an.

Die Änderung kommt auch zu einem Zeitpunkt, an dem die Chancen in den Schwellenmärkten zunehmen, da die Schwellenländer ohne China laut abrdn Global Macro Research bis 2050 fast 50 % des globalen Wachstums ausmachen dürften.

Der neu aufgelegte Fonds wird von der Emerging Markets ex-China Portfolio Construction Group in

London und Singapur verwaltet: Nick Robinson und Devan Kaloo in London und Xin Yao NG in Singapur. Unterstützt werden sie vom Global Emerging Markets Equity Team, das an fünf Standorten von Sao Paolo bis Singapur tätig ist.

Nick Robinson, stellvertretender Leiter von Global Emerging Markets Equities bei abrdn, sagt:

«China ist die Heimat einiger fantastischer Unternehmen und wird die USA um 2035 als grösste Volkswirtschaft der Welt überholen. Aber wir verstehen, dass einige Anleger mehr Flexibilität bei ihrem Engagement bezüglich China wünschen. Letztlich geht es hier also um eine weitere Wahlmöglichkeit, wobei einige der wichtigsten Megatrends, die unserer Ansicht nach die Schwellenländer in Zukunft antreiben werden, berücksichtigt werden.Wir sehen vier starke Themen, die sich auf das Universum ausserhalb Chinas auswirken: Konsum, Technologie, der grüne Wandel und Reshoring. Der Fonds ist in viele Unternehmen investiert, die unsere Meinung nach von diesen Themen profitieren werden. Das Ex-ChinaUniversum bietet auch aus sektoraler Sicht Diversifizierung, da es auf Indexebene mehr IT- und Finanzwerte enthält als der Standard-EM-Index inklusive China. Das Team ist der Ansicht, dass sich die Stärke des Technologiesektors über den US-Markt hinaus ausweiten wird, und hat eine grosse aktive Position in Unternehmen, die von Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) profitieren.»

Allgemeine Änderungen

Der Fonds wird weiterhin als Artikel 8 SFDR eingestuft und folgt darüber hinaus der NBIM-Ausschlussliste. Die Benchmark wird in den MSCI Emerging Markets ex China 10/40 Index (USD) geändert. Die Änderungen werden das Risikoprofil des Fonds nicht verändern.

Der Fonds wird dem «Emerging Markets ex China Promoting ESG Equity Investment Approach» von abrdn folgen. Durch die Anwendung dieses Ansatzes verpflichtet sich der Fonds, mindestens 10 % in nachhaltige Anlagen zu investieren, was eine Verringerung der derzeitigen Verpflichtung von 20 % darstellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wir in einem kleineren Universum ohne China arbeiten. Auf Indexebene enthält der MSCI EM 1.328 Unternehmen, während der MSCI EM ex China nur 673 Unternehmen umfasst.

Der Fonds wird weiterhin ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden und ein negatives Screening in Bezug auf den UN Global Compact, Norges Bank Investment Management (NBIM), umstrittene Waffen, Tabakproduktion und Thermalkohle durchführen. Der Fonds wird auch weiterhin explizite ESG-Ziele verfolgen, wie in seinem neuen Anlageziel und seiner Anlagepolitik dargelegt.

Eine überarbeitete Anlageverwaltungsgebühr wird für die Anteilsklasse A in Höhe von 1,5 % (Senkung um 0,25 % gegenüber dem derzeitigen Niveau von 1,75 %) und für die Anteilsklassen I, G und X in Höhe von 0,75 % (Senkung um 0,25 % gegenüber dem derzeitigen Niveau von 1 %) eingeführt. Die Gebühren der anderen Anteilsklassen bleiben unverändert. (abrdn/mc/ps)