abrdn: Entmystifizierung der Schwellenländer

Die Schwellenländer bieten einige der grössten Wachstumspotenziale in einer Welt nach der Pandemie. Ein Blick auf die aktuellen Themen, die die Schwellenländermärkte vorantreiben, und die Fragen, die sich die Anleger über diese Anlageklasse stellen.

Von Devan Kaloo, Global Head of Equities, Robert Gilhooly, Senior Emerging Markets Research Economist, Brett Diment, Head of Global Emerging Market Debt

Angesichts der einzigartigen Anlagechancen, die die Schwellenländer bieten, haben wir die relevanten Fragen zusammengestellt und Antworten gegeben, um Investoren zu helfen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Die acht Fragen, die sich auf den Wiederaufschwung der Schwellenländer konzentrieren, beleuchten die drei Hauptthemen, die die Investitionen in diesem Bereich vorantreiben: der Aufstieg des Verbrauchers, die steigende Nachfrage nach Technologie und Infrastruktur und die Kaufgelegenheiten.

Der Aufstieg des Verbrauchers

Mit steigendem Einkommen und zunehmender Verstädterung überholen die Konsumraten in den Schwellenländern die der Industrieländer rasch. Tatsächlich werden die asiatischen Schwellenländer in den 2050er Jahren den Konsum dominieren. Wie in Abbildung 1 dargestellt, werden die Konsummuster zunehmend denen der Volkswirtschaften mit mittlerem und hohem Einkommen ähneln, wobei die Veränderungen im Konsum durch die demografischen Veränderungen noch verstärkt werden.

Abbildung 1: Schwellenländer: ein eigenständiger Wachstumsmotor

Quelle: abrdn (März 2023). Die Projektionen sind als Meinung zu verstehen und spiegeln nicht die potenzielle Wertentwicklung wider. Die Prognosen sind nicht garantiert und die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich abweichen.

Nachfrage nach Technologie und Infrastruktur

Die Schwellenländer dominieren die weltweite Produktion in technischen Bereichen wie der Halbleiterherstellung. Gleichzeitig treiben wachsende Städte den Bedarf an Wohnungen, Versorgungseinrichtungen und Verkehrsmitteln in die Höhe. Wie in Abbildung 2 dargestellt, dürften die Infrastrukturinvestitionen der Schwellenländer die der Industrieländer bei weitem übersteigen, wobei zwischen heute und 2040 eine erhebliche Investitionslücke klaffen wird.

Abbildung 2: Schwellenländer werden bei Infrastrukturinvestitionen dominieren

Quelle: Schätzungen des Swiss Re Institute, basierend auf Daten von Global Infrastructure Hub und Oxford Economics. Die Schätzungen sind als Meinung zu verstehen und spiegeln nicht die tatsächliche Entwicklung wider.

Gelegenheiten zum Kauf

Die unsichere Politik der US-Notenbank (Fed) und die potenzielle Erholung des Konsums in China haben dazu beigetragen, dass Kapital in die Schwellenländer fliesst. Dennoch werden viele Schwellenländerunternehmen immer noch deutlich unter ihrem langfristigen Durchschnitt gehandelt. Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, werden die Schwellenländer mit einem starken Abschlag gegenüber den Industrieländern gehandelt, und die Bewertungen sind weiterhin attraktiv.

Abbildung 3: Der relative Abschlag bleibt erheblich …

Quelle: Bloomberg, 31. August 2023. Nur zu Illustrationszwecken. Es sollten keine Annahmen über die künftige Wertentwicklung getroffen werden.

Laden Sie die ganze Studie mit den Antworten auf acht relevante Fragen in Bezug auf Schwellenländer und deren Wachstumspotenziale hier (pdf) herunter. (abrdn/mc/ps)