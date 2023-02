abrdn lanciert Asian High Yield Sustainable Bond Fund

Zürich – Der globale Vermögensverwalter abrdn hat einen asiatischen High Yield Sustainable Bond Fund aufgelegt. Dieser soll Anlegern eine wertvolle Renditequelle bieten in Zeiten, in denen viele Volkswirtschaften darum kämpfen, eine Rezession zu vermeiden.

Der asiatische Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen ist für Anleger sehr interessant, die auf der Suche nach langfristigen Renditen sind, die durch ein dynamisches Wirtschaftswachstum der Region unterstützt werden. Mit einer aktuellen Rendite von 7,7 % gehört Asien zu den renditestärksten etablierten Fixed-Income-Märkten. Zudem gibt es dort einen hohen Bedarf an nachhaltiger Entwicklung.

Der Fonds strebt eine Allokation von mindestens 70 % in asiatische Hochzinsanleihen und maximal 30 % in diversifizierende Anlagen an. Darunter sind asiatische Investment-Grade-, Lokalwährungs- und Schwellenländer-Unternehmensanleihen. Dieses erweiterte Anlageuniversum diversifiziert die Renditequellen und erhöht die Fähigkeit des Fonds, von der Benchmark abzuweichen. Die Diversifizierung über das gesamte Kreditspektrum trägt auch dazu bei, dass die erwartete Volatilität wesentlich geringer ist als die des Benchmarks.

Das 23-köpfige Asia Fixed Income Team von abrdn verwaltet den Fonds. Zum Management gehören unter anderem auch quantitative Analysten und ESG-Analysten aus Asien, die eng mit der Nachhaltigkeitsgruppe von abrdn zusammenarbeiten. Die Ressourcen vor Ort ermöglichen es dem Team, Unter-nehmen zu identifizieren und diese bei der Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung von ESG-Risiken und zur Einführung nachhaltiger Praktiken zu unterstützen.

Der Fonds ist gemäss der Verordnung der Europäischen Kommission über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente (SFDR) als Artikel 8-Fonds eingestuft.

Thomas Drissner, Head of Asian Credit Research, abrdn, sagt: «Asiatische Anleihen sind sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich zu anderen festverzinslichen Märkten attraktiv bewertet. Sie bieten eine gute Gelegenheit, das Aufwärtspotenzial des Marktes zu nutzen. Dies ist ein überzeugender Investment Case und entspricht den strategischen Prioritäten unseres globalen Asset Management-Geschäfts.»

Karsten-Dirk Steffens, Country Head Switzerland, abrdn, sagt: «Asiens Klima- und Nachhaltigkeitsherausforderungen sind einzigartig und nuanciert und viele Unternehmen befinden sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung. Für weiteren Fortschritt wird erhebliches Kapital benötigt und die Anleihemärkte der Region bieten dafür einen wichtigen Finanzierungskanal. Hier sehen wir die grössten Chancen für Investoren, die die nachhaltige Entwicklung Asiens unterstützen wollen.» (abrdn/mc)