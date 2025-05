Hedera Dx sichert sich 15 Millionen Euro in der Serie A

Lausanne – Hedera Dx, das europäische Techbio-Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, gab den Abschluss einer Serie-A Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro bekannt, um die fortschrittliche Krebsbehandlung voranzutreiben. Die Runde wurde von Vsquared Ventures angeführt, wobei Tesi als neuer Investor hinzukam, neben einer bedeutenden Beteiligung der bestehenden Geldgeber Helsana HealthInvest, Eyrir Venture Management, Inventure und Top Harvest.

Die Finanzierung wird die Mission von Hedera Dx vorantreiben, strukturelle Barrieren zu überwinden, die den Zugang von Krebspatienten zu zielgerichteten Krebstherapien verhindern. Die Gründer haben einige der bedeutendsten europäischen Genetikunternehmen und -betriebe (einschliesslich Blueprint Genetics, Roche und Molecular Health) geleitet und ausgebaut und konzentrieren sich nun auf den Aufbau des nächsten globalen Führers im Gesundheitswesen.

Ausserhalb der USA, wo zentralisierte Tests vorherrschen, verlangen die Gesundheitssysteme, dass Diagnosen in Krankenhauslabors durchgeführt werden. Das 2021 gegründete Unternehmen Hedera Dx hat Lösungen für blutbasierte Krebstests, so genannte Flüssigbiopsien, entwickelt, um kosteneffiziente und einfach zu handhabende Inhouse-Tests für Krebspatienten zu ermöglichen. Die Lösung kombiniert Erschwinglichkeit mit unübertroffener Qualität und wird bereits in 11 europäischen Ländern eingesetzt.

Das Unternehmen entwickelt sich nun schnell zu Europas führender Plattform für Präzisionsonkologie. Neben der fortgeschrittenen molekularen Profilierung von Krebspatienten, die Ärzten Einsichten für Behandlungsentscheidungen liefert, deckt die KI-native Plattform auch patientenzentrierte Einsichten aus realen Daten auf, um die Entwicklung von Onkologiebehandlungen der nächsten Generation zu unterstützen.

«Bei Hedera bauen wir die Infrastruktur auf, um Präzisionskrebsbehandlung für jeden Patienten und Kliniker zugänglich zu machen – weltweit», sagte Tommi Lehtonen, CEO und Mitbegründer von Hedera Dx. «Es gibt zwar eine grosse Anzahl personalisierter Krebstherapien auf dem Markt, ein sehr grosser Teil der Patienten hat jedoch immer noch keinen Zugang zu ihnen. Unsere Lösungen ermöglichen es den Krankenhauslabors, eine anspruchsvolle molekulare Diagnostik lokal und kosteneffizient durchzuführen.»

Dr. Lise Rechsteiner, General Partner bei Vsquared Ventures: «Hedera Dx adressiert eine kritische Lücke in der globalen Onkologieversorgung. Der Ansatz von Hedera löst die spezifischen Herausforderungen der krankenhausinternen Tests und führt dazu, dass mehr Patienten getestet werden und mehr Patienten Zugang zu gezielten Therapien haben. Die Kombination aus Diagnostik und leistungsstarken, weltweiten Datenkapazitäten von Hedera Dx positioniert das Unternehmen als definitiven Marktführer in der Präzisionsonkologie innerhalb der Gesundheitssysteme ausserhalb der USA.»

«Wir verbessern nicht nur den Zugang zu fortschrittlicher Krebsbehandlung für Patienten – wir schaffen eine ganz neue Plattform für reale Erkenntnisse, die den Zugang zu lebensrettenden Präzisions-Onkologie Behandlungen fördert und die nächste Welle innovativer Krebstherapien antreibt», sagte Dr. Christian Meisel, CMO und Mitbegründer von Hedera Dx.

Die Serie-A-Finanzierung wird die weitere kommerzielle Expansion und die Weiterentwicklung der Real-World-Dateninfrastruktur des Unternehmens unterstützen, die den riesigen globalen Onkologiemarkt adressiert. (Hedera Dx/mc/hfu)