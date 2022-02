abrdn vestärkt das Team in der Schweiz

Zürich – Die Schweizer Niederlassung des global tätigen Asset Managers abrdn (vormals Aberdeen Standard Investments) baut die personellen Kapazitäten mit zwei Neueinstellungen aus und schafft so die Voraussetzungen, um neue Kundensegmente zu erschliessen. Karsten-Dirk Steffens, der Schweizer Länderchef, verstärkt das Business-Development-Team mit Fabian Mohrhauer und Pierrick Geel. Das Schweizer Team umfasst damit insgesamt acht Spezialisten.

Fabian Mohrhauers Fokus liegt auf bedeutenden Wholesale- als auch auf selektiven Institutionellen Kunden. Bevor Mohrhauer zu abrdn stiess, war er als Relationship Manager bei BlackRock verantwortlich für das institutionelle Geschäft. Davor war er mehrere Jahre Teil des Corporate-Banking-Teams bei der Commerzbank (Schweiz), wo er sowohl schweizerische als auch internationale Firmenkunden betreute. Mohrhauer verfügt über einen Bachelor in Business Administration und einen Master in Corporate Finance der Hochschule Luzern.

Pierrick Geels Aufgabengebiet umfasst den Geschäftsaufbau und die Präsenz von abrdn rund um die Schweizer Vermögensberater, Family Offices sowie den entsprechenden Dachverbänden. Er verfügt über mehr als 14 Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich und begann mit einer Ausbildung bei der Credit Suisse, gefolgt von verschiedenen Funktionen innerhalb des Unternehmens wie Privatkundenberatung, Aktienhandel und Assistent für HNWI-Kunden im Private Banking. Bevor er zu abrdn kam, war er bei UBS als Equity Sales Trader für institutionelle Kunden tätig. Geel hat einen Bachelor-Abschluss in Banking und Finance.

Karsten-Dirk Steffens, Country Head Switzerland, kommentiert den Ausbau seines Teams: “Ich freue mich sehr, mit Fabian und Pierrick das Schweizer Business-Development-Team verstärken und weiter ausbauen zu können. Beide verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz und umfangreiche Vertriebserfahrung, die uns helfen werden, das Geschäft auf dem strategisch wichtigen Schweizer Markt weiter auszubauen. Gerade zu diesem Zeitpunkt ist das ein wichtiger Schritt, um abrdn und unseren Investoren in der Schweiz die Fokussierung auf unsere Nachhaltigkeits-Expertisen (ESG & Impact) vollumfänglich ermöglichen zu können. Zudem liegt mir insbesondere der nachhaltige und sukzessive Geschäfts-Aufbau rund um die Schweizer Vermögensverwalter, Family Offices und den Dachverbänden sehr am Herzen. Es ist für uns ein neues, wichtiges und spannendes Territorium und repräsentiert den nächsten strategischen Schritt am lokalen Markt. Mit den beiden Neuzugängen sind wir noch besser gerüstet, um unseren Kunden fokussierte Lösungen im Asset-Management zu bieten.» (abrdn/mc/ps)