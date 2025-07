Devisen: Dollar legt etwas zu – Fristende für Zölle naht

Zürich – Zu Wochenbeginn legt der Dollar gegenüber vielen wichtigen Währungen zu. Im Fokus steht der globale Handelskonflikt mit den USA – Konjunkturdaten gerieten in den Hintergrund.

Gegenüber dem Schweizer Franken wertete der US-Dollar zuletzt auf 0,7973 auf, nach 0,7952 im asiatisch geprägten Handel. Auch der Euro hat deutlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen Mittag 1,1729 US-Dollar nach 1,1765 am frühen Morgen. Das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9349 mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Briefe, mit denen US-Präsident Donald Trump verschiedene Handelspartner über die künftig geltenden Zölle informieren will, sollen am (heutigen) Montag um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit verschickt werden. Welche Länder darunter sind, bleibt aber unklar. Im Fall neuer Zölle sollen diese dann am 1. August in Kraft treten. (awp/mc/pg)