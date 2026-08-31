Aduno Pay: Neuer Schweizer Zahlungsabwickler für Unternehmen

Baden – Mit dem Markteintritt von Aduno Pay erhält der Schweizer Händler- und KMU-Markt eine neue, eigenständige Zahlungslösung. Erstmals seit der Übernahme von SIX Payment Services durch Worldline tritt wieder ein vollintegrierter Schweizer Payment-Anbieter mit eigener Visa- und Mastercard- Zahlungsabwicklung im Markt an. Das Unternehmen verbindet modernste digitale Payment-Technologie mit persönlichem Kundenservice direkt vor Ort. Zu den Investoren gehört Partners Group-Veteran Felix Haldner. Mit an Bord als VRP ist Ex-Migros CFO Jörg Zulauf.

Der bargeldlose Zahlungsverkehr stellt Schweizer Unternehmungen vor zahlreiche Herausforderungen: Unklare Gebührenstrukturen, unflexible Verträge und anonyme Support-Hotlines prägen oft den Alltag. Aduno Pay setzt genau hier an und bietet eine kompromisslos einfache, transparente und persönliche Alternative.

Zahlungsverkehr aus der Schweiz, für die Schweiz

Mit dem Eintritt internationaler Anbieter haben sich Qualität, Leistung und Preise im Schweizer Zahlungsverkehr in den letzten Jahren stetig verschlechtert. Aufgrund dieser Entwicklung gründeten 2023 drei ausgewiesene Experten in der Schweizer Zahlungsverkehrsbranche die checksum AG. Marco Casagrande, Gründungspartner erläutert: «Wir wollten auf der grünen Wiese eine Zahlungsinfrastruktur entwickeln, die konsequent auf die Bedürfnisse Schweizer Unternehmen ausgerichtet ist. Mit dem Namen Aduno Pay knüpfen wir bewusst an Werte an, für die Aduno im Schweizer Zahlungsverkehr stand: persönliche Kundennähe, lokaler Service, Einfachheit und Innovationskraft.»

Starke Partner und zusätzliche Führungsstärke für die Expansion

Hinter Aduno Pay stehen die Gründer Marco Casagrande, Mario Manhart und Adrian Elmiger. Sie verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Schweizer Zahlungsverkehr und waren während vieler Jahre in leitenden Funktionen bei SIX Payment Services und Worldline tätig.

Zum Investorenkreis von Aduno Pay gehört auch Partners Group-Veteran Felix Haldner, was das Vertrauen in die Lösung unterstreicht. Haldner sagt: «Mich begeistert, dass mit Aduno Pay eine Schweizer Qualitätslösung auf den Markt kommt. Sie ist technologisch auf dem neusten Stand und hilft den angeschlossenen KMUs, die Zahlungen in ihre eigenen Systemen zu integrieren.»

Mit Jörg Zulauf gewinnt Aduno Pay einen ausgewiesenen Finanz- und Strategieexperten als neuen Verwaltungsratspräsidenten. Der langjährige CFO und Vize-Präsident der Geschäftsleitung der Migros bringt fundierte Corporate-Governance-Erfahrung und ein starkes Netzwerk mit, um den neuen Schweizer KMU-Zahlungsdienstleister strategisch am Markt zu positionieren.

Aduno Pay hat bereits erste Partnerbanken gewonnen, die ihren Kunden eigene Acquiring-Services über die Plattform von Aduno Pay anbieten. Das stärkt die Vision einer lokal verankerten Kundenbeziehung im Zahlungsverkehr und legt die Basis für künftige Bankpartnerschaften.

Die Kernvorteile von Aduno Pay auf einen Blick:

100% Schweizer DNA: Von Branchenexperten entwickelt, mit lokaler Kundenbetreuung und konsequenter Ausrichtung auf die Bedürfnisse von Schweizer Unternehmen.

In 10 Minuten startklar: Smartphone-Zahlungen in wenigen Minuten einrichten. Terminal-Bestellungen werden innerhalb von 2 Werktagen geliefert – auspacken, einrichten und sofort loslegen.

Absolute Transparenz: Keine versteckten Gebühren oder unübersichtliche Abrechnungen. Volle Kostenkontrolle und klare Preise für jeden Einsatzbereich.

«Wir haben Aduno Pay gegründet, weil der bargeldlose Zahlungsverkehr für Schweizer Händler viel zu kompliziert geworden ist. Wir verknüpfen modernste Mobiltelefon- und Terminal-Technologie mit alter Schule beim Service: Bei uns gibt es persönlichen Support und Menschen, die Anliegen pragmatisch lösen. Wir wollen kein unnahbarer Finanzkonzern sein, sondern der verlässliche Partner auf Augenhöhe für das Schweizer Gewerbe.» Marco Casagrande, CEO der Aduno Pay AG

Eine flexible Lösung für alle Kanäle und Branchen

Gleich ob stationäres Ladengeschäft, Gastronomie, Dienstleistung oder mobiler Verkauf – Aduno Pay deckt sämtliche Anwendungsbereiche modular ab:

SoftPOS & Mobile Payment: Verwandelt Smartphones in vollwertige Zahlungsterminals, einsatzbereit in unter 10 Minuten.

Moderne Hardware-Terminals: Robuste, intuitive Terminals für den Ladentisch oder den mobilen Einsatz, geliefert innerhalb von 48 Stunden.

Kassen- & Systemintegration: Nahtlose Anbindung an bestehende POS- und Kassensysteme.

Sämtliche Zahlungsmittel: Akzeptanz aller gängigen Karten (Visa, Mastercard, AMEX, Lunch-Check) sowie Twint aus einer Hand.

Marktstart erfolgt

Mit dem Marktstart Ende August legt Aduno Pay mit dem Angebot zur Kartenakzeptanz im Präsenzgeschäft den Grundstein für den weiteren Ausbau im Schweizer Markt. Bereits für den Herbst sind nächste Innovationsschritte geplant, darunter Instant Payment sowie eine integrierte E-Commerce-Lösung für den Omni-Channel-Handel. (Aduno Pay/mc/ps)

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