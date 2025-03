Änderung im Führungsteam von Allianz Trade

Wallisellen – Bei Allianz Trade, dem weltweiten Anbieter von Warenkreditversicherungen, gibt es Veränderungen im Führungsteam. Benoît des Cressonnières, Global Head of Reinsurance von Allianz Trade und CEO der Euler Hermes Reinsurance AG, wird am 30. September 2025 in den Ruhestand gehen. Philippe Dessèvre, derzeit CFO von Allianz Trade in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), wird ab dem 1. Oktober 2025 seine Nachfolge antreten. Nachfolger von Philippe Dessèvre als CFO von Allianz Trade in der DACH-Region wird Jan-Steffen Klein, der diese Aufgabe zum 1. Juli 2025 übernehmen wird. Diese Ernennungen stehen unter dem Vorbehalt der üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungsverfahren.

Benoît des Cressonnières (64) hatte bereits zahlreiche Führungspositionen bei Allianz Trade inne. Er kam 1997 als CFO von Allianz Trade in Belgien zur Gruppe. Von 2000 bis 2007 übernahm er die Funktionen des Direktors für Rückversicherung und Investor Relations sowie des Corporate Secretary in der Zentrale in Paris. Danach wechselte er auf seine heutige Position als Global Head of Reinsurance von Allianz Trade und CEO der Euler Hermes Reinsurance AG mit Sitz in Zürich. Gleichzeitig ist er Mitglied des Managing Committee des Allianz Group Reinsurance Office. In den letzten 4 Jahren war er auch Vizepräsident und dann Präsident der International Credit Insurance & Surety Association (ICISA). Benoît des Cressonnières wird am 30. September 2025 von seiner derzeitigen Position bei Allianz Trade zurücktreten.

Philippe Dessèvre (56) wird zum 1. Oktober 2025 die Nachfolge von Benoît des Cressonnières als Global Head of Reinsurance von Allianz Trade und CEO der Euler Hermes Reinsurance AG antreten. Philippe Dessèvre ist seit 2000 für Allianz Trade tätig, zunächst als Leiter des Finanz-Controllings für Allianz Trade in Frankreich. Danach bekleidete er mehrere Führungspositionen innerhalb der Gruppe, unter anderem als CFO/COO von Allianz Trade Multinationals – die Allianz Trade Einheit, die grosse, multinationale Konzerne versichert – und von Allianz Trade in Frankreich. Von 2016 bis 2021 war er Group Chief Risk Officer, bevor er 2022 in seine aktuelle Position als CFO von Allianz Trade in der DACH-Region wechselte. Seine Ernennung steht unter dem Vorbehalt der üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungsverfahren.

Jan-Steffen Klein (56) wird zum 1. Juli 2025 Nachfolger von Philippe Dessèvre als CFO von Allianz Trade in der DACH-Region. Er berichtet direkt an Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Schweiz und Österreich. Jan-Steffen Klein ist ein erfahrener Finanzexperte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, der sich auf Finanzanalysen, Budgetierung und Prognosen spezialisiert hat. Seit 2005 ist er bei Allianz Trade tätig, zunächst als Head of Financial Controlling und seit 2016 als Head of Corporate & Risk Controlling und Chief Risk Officer für die DACH-Region. (Allianz Trade/mc/ps)