Wechsel an der Spitze des Gottlieb Duttweiler Instituts

Rüschlikon – Beim Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) kommt es zu einem Führungswechsel. CEO Lukas Jezler verlässt das Institut. Die Leitung übernimmt ad interim Jennifer Somm.

Lukas Jezler leitete das GDI seit 2021. In dieser Zeit hat er das Institut strategisch neu ausgerichtet und modernisiert. Unter seiner Führung sei die Positionierung des GDI als einer der führenden europäischen Think Tanks für Wirtschaft, Gesellschaft und Konsum weiter geschärft worden, schreibt das Institut in einer Mitteilung.

Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger wurde eingeleitet. Die interimistische Leitung übernimmt Jennifer Somm. Sie bringt über 15 Jahre Führungserfahrung in Strategieentwicklung, Transformations- und Innovationsprojekten mit. Zuletzt war sie Managing Director des Zurich Film Festivals und davor CEO der Bernexpo. Somm verfügt über ausgewiesene Kompetenzen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur. Themen, die auch das GDI wesentlich prägen. (GDI/mc/pg)