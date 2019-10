AgaNola Ausblick Q4 2019: Wandelanleihen als Lichtblick

Pfäffikon – Der drohende Hard-Brexit, eine sich verschärfende politische Krise in den USA, der Handelsstreit der USA mit China und die Furcht vor einer weltweiten Rezession – es mangelt derzeit nicht an negativen Nachrichten, welche die Stimmung an den Anlagemärkten eintrüben. In diesem Umfeld schlägt sich eine Anlageklasse, die bei vielen Anlegern immer noch ein Schattendasein führt, besonders gut – die Wandelanleihe.

Hervorragende Performance im dritten Quartal

So erzielte der Thomson Reuters Global Investment-Grade (IG) Wandelanleihen Index (USD abgesichert) im 3. Quartal eine Rendite von 1,45%, womit die Performance seit Jahresbeginn auf 8,66% anstieg. IG Wandelanleihen hatten ein hervorragendes Quartal, sie erreichten neue Höchststände und übertrafen ausgewogene Wandler (Global Focus) um rund 1%. Seit Jahresbeginn haben IG Wandelanleihen nun wieder die Nase vorn. Die Bewertungen der Sekundärmärkte blieben stabil, doch der Anstieg der realisierten Volatilität und auch der Bondfloors (infolge tieferer Zinsen) führte zu einer leichten Abwertung der Wandelanleihen-Preise im Verhältnis zum theoretischen Preis. Im regionalen Vergleich wurde insbesondere das US-Segment günstiger, was nicht zuletzt auf die Emissionsflut der letzten Wochen des 3. Quartals zurückzuführen ist.

In Sachen Handelskrieg hat der amerikanische Präsident neulich in Aussicht gestellt, eine baldige Lösung mit China anzustreben. Dies sorgte in den letzten Tagen des 3. Quartals für eine gewisse Erholung an den Märkten, und dies obwohl dem US Präsidenten ein Amtsenthebungsverfahren droht. Die Renditen der US-Staatsanleihen haben sich zwischenzeitlich wieder etwas erholt, verharren aber auf tiefen Niveaus.

AgaNola Investment Grade-Strategie trägt Früchte

Die AgaNola Investment-Grade Wandelanleihen Strategie erzielte im 3. Quartal eine Rendite von 1,36% (vor Abzug der Verwaltungsgebühren in USD abgesichert). Den höchsten positiven Beitrag (+5 Basispunkte) lieferte eine getätigte Umschichtung in den Wandlern des US Biotechnologie – Unternehmen Illumina. „Im Laufe des Quartals zogen wir uns schrittweise aus der aktiensensitiven Wandelanleihe mit Verfall ‘21 zurück und wechselten in die wesentlich ausgewogenere und defensivere Wandelanleihe mit Verfall ‘23. Dies machte sich bezahlt, da die Aktien von Illumina in Folge unter Druck gerieten und sich zudem die ‘23 Wandelanleihe deutlich aufwertete“, erklärt Wandelanleihen-Spezialist und Senior Portfolio Manager Lukas Buxtorf. Insgesamt 10 Basispunkte steuerten drei Off-Benchmark Positionen in den Goldminenwandlern von SSR Mining, First Majestic und Polyus bei, die allesamt von einem höheren Goldpreis profierten. „Wir haben gegen Ende des Quartals einen kleinen Teil der Gewinne realisiert, bleiben aber angesichts der geopolitischen Lage, zuversichtlich, dass das Gold weiter nachgefragt wird,“ sagt Buxtorf.

Auf der anderen Seite schlug primär das Untergewicht zur Perpetual-Wandelanleihe von Wells Fargo negativ zu Buche. Die Anleihe legte infolge der sinkenden Zinken um etwa 10% zu und war somit eines der am besten rentierenden Instrumente unserer Benchmark-Indices im 3. Quartal. Des Weiteren kostete ein Untergewicht zu Ares Capital. Ares Capital hat, sowie der gesamte BDC-Sektor (Business Development Companies) vom Tiefzinsumfeld profitiert. Nach dem Anstieg der Aktie liegt die Wandelprämie wieder bei zirka 20%, und das Risikoprofil erscheint wieder äusserst interessant. Lukas Buxtorf: „Wir haben das Untergewicht inzwischen in ein leichtes Übergewicht umgewandelt.

Verhaltener Marktausblick mit Wandelanleihen als Lichtblick

Die globalen Wachstumsaussichten haben sich weltweit eingetrübt und die Notenbanken, namentlich die US Notenbank und die EZB, haben bereits entsprechende Massnahmen ergriffen und weitere Zinssenkungen und Anleihenrückkäufe sind zu erwarten. Dies hat die Renditen am langen Ende der Zinskurve weiter nach unten verschoben, was dazu geführt hat, dass zwischenzeitlich Anleihen im Umfang von beinahe 17 Mrd. US-Dollar (wovon etwa 1 Mrd. US-Dollar auf Unternehmensanleihen entfallen) über eine negative Verfallsrendite verfügen. Derweil ist das durchschnittliche Delta des IG-Universums im 3. Quartal um weitere 2% gefallen und bewegt sich derzeit auf einem Zehnjahrestief. „In diesem herausfordernden Marktumfeld sind wir dennoch zuversichtlich, dass wir mit Wandelanleihen in der richtigen Anlageklasse und mit Investment Grade im richtigen Marktsegment positioniert sind" sagt AgaNola CEO Oliver Gasser.