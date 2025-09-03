Alain Bahni wird neuer CEO der AXA Mobility Services AG

Winterthur – Alain Bahni wird per 1. April 2026 neuer CEO der AXA Mobility Services AG (AMS). Er folgt auf Mensur Jasari, der sich entschieden hat, die AMS per Ende März 2026 zu verlassen.

Der Verwaltungsrat der AXA Mobility Services AG hat Alain Bahni per 1. April 2026 zum neuen CEO ernannt. Der 42-Jährige ist seit dem Jahr 2021 Leiter Corporate Sales & New Mobility bei BMW Schweiz. In dieser Rolle verantwortet er erfolgreich das B2B-Geschäft für BMW und MINI. Davor arbeitete der Schweizer Staatsbürger und gelernte Automobilmechaniker bei der Alphabet Fuhrparkmanagement AG, zuletzt im Bereich Vertrieb und Operations als Chief Operating Officer.

Mensur Jasari wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch per Ende März 2026 verlassen, um eine neue Herausforderung bei der AXA Schweiz, dem Mutterkonzern der AMS, anzunehmen. Er hat die AXA Mobility Services als CO-Gründer und CEO in den letzten sechs Jahren von Grund auf aufgebaut und zu einem der bedeutendsten Schweizer Flottenmanager entwickelt. Mitte dieses Jahres hat er die Fusion des Flottenmanagers CarNet in die AMS gemeinsam mit seinem Team erfolgreich abgeschlossen. Den Verwaltungsrat hat er vorzeitig darüber informiert, dass für ihn damit der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen sei, nicht zuletzt, um dem fusionierten Unternehmen so die Möglichkeit für neue Impulse zu geben.

Bahni und Jasari werden die AMS vom 1. November 2025 bis 31. März 2026 gemeinsam als CO-CEOs führen. (pd/mc/pg)