Patric Deflorin wird neuer CEO von AXA Schweiz

Winterthur – Patric Deflorin wird neuer CEO der AXA Schweiz. Er folgt per 1. Januar 2026 auf Fabrizio Petrillo.

Der Verwaltungsrat der AXA Schweiz hat Patric Deflorin per 1. Januar 2026 zum neuen CEO ernannt. Er folgt auf Fabrizio Petrillo, der sich nach 16 erfolgreichen Jahren bei der AXA Schweiz entschlossen hat, ein neues Kapitel in seiner beruflichen Laufbahn aufzuschlagen.

Patric Deflorin ist seit April 2025 als Leiter Distribution und Mitglied der Geschäftsleitung für die AXA Schweiz tätig. Bevor er zur AXA gestossen ist, arbeitete er zwölf Jahre bei der Mobiliar, ab 2012 als Verantwortlicher für den Bereich Privatpersonen, die letzten zehn Jahre in der Geschäftsleitung als Leiter Versicherungen (2015–2021) und Leiter Markt Management (2021–2025). Davor war Patric Deflorin in verschiedenen leitenden Positionen für die Zurich Insurance Group tätig, zuletzt von 2008 bis 2012 als Head Market Management und Mitglied der Geschäftsleitung der Zurich Schweiz.

Der 54-jährige Schweizer, der alle vier Landessprachen spricht, hat an der Universität St. Gallen Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Versicherungen und Risikomanagement studiert und später ein internationales Executive MBA in Financial Services and Insurance sowie ein Advanced Management Programm bei INSEAD in Singapur absolviert. Er lebt mit seiner Familie in der Region Zürich. (AXA/mc/pg)