Alex Müller ist neuer Leiter Private Banking der Zuger Kantonalbank

Zug – Die Zuger Kantonalbank setzt im Wealth Management auf Stärke aus den eigenen Reihen: Die Geschäftsleitung hat Alex Müller zum neuen Leiter Private Banking ernannt. Der erfahrene Betriebsökonom ist seit 16 Jahren als Chief Investment Officer und Leiter Investment Office für die Bank tätig und wird den Bereich im Rahmen der Strategie «gemeinsamzumziel2029» weiter ausbauen und zukunftsgerichtet entwickeln.

Mit Alex Müller übernimmt per 15. Juni 2026 eine erfahrene interne Führungskraft die Leitung des Private Banking der Zuger Kantonalbank. Er tritt die Nachfolge von Marcel Wespi an, der sich entschieden hat, seine langjährige Expertise wieder stärker in der Kundenberatung einzubringen. Gemeinsam mit dem Private Banking Team wird Alex Müller das Angebot für vermögende Kundinnen und Kunden weiter stärken.

Alex Müller arbeitet seit 2010 bei der Zuger Kantonalbank und verfügt über eine breite Fachexpertise und langjährige Führungserfahrung im Vermögensverwaltungsgeschäft. In seiner bisherigen Position als Chief Investment Officer und Leiter Investment Office hat er die strategische Steuerung der Anlagepolitik der Bank verantwortet. Während seiner 16-jährigen Wirkungszeit in dieser Funktion hat Alex Müller unter anderem das bankeigene Investment Office aufgebaut und erfolgreich weiterentwickelt.

Vor seinem Wechsel zur Zuger Kantonalbank hatte Alex Müller verschiedene Positionen im Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank Sarasin & Co. AG inne, unter anderem als Portfolio Manager für Aktienfonds. Zuletzt arbeitete er dort im Private Banking Portfolio Management und baute das Angebot im Bereich nachhaltige Anlagen auf. Seine Karriere begann Alex Müller als Analyst bei der Accenture AG in Zürich. Er ist zertifizierter ESG (CESGA) und International Investment Analyst (CIIA), hat an der Universität St. Gallen (HSG) Betriebsökonomie studiert und ein Executive-Programm am INSEAD in Paris absolviert. (pd/mc/pg)