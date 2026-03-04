moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Barclays Schweiz ernennt John Shipman zum neuen CEO
John Shipman, neuer CEO bei Barclays Schweiz. (Foto: zvg)
Von moneycab

Genf – Nach der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA gibt Barclays die Ernennung von John Shipman zum neuen CEO der Barclays Schweiz bekannt.

Shipman verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Er kommt von HSBC, wo er zuletzt Interim CEO des Schweizer Private Banking Geschäfts sowie als Country Head Switzerland tätig war. Zuvor hatte er mehrere leitende Funktionen im Risikomanagement inne. Weitere Stationen seiner Laufbahn umfassen Senior-Positionen bei der UBS sowie Tätigkeiten in internationalen Beratungsunternehmen. Er wird in Genf stationiert sein und direkt an Annabelle Bryde, Head of Barclays Private Bank International, berichten.

Rahim Daya, derzeitiger CEO der Barclays Schweiz und seit 15 Jahren im Unternehmen, übernimmt die Funktion des Global Head of Sales Management für Barclays Private Bank and Wealth Management (PBWM). (pd/mc/pg)

