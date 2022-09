Algebris Investments: „Wir sehen die DACH-Region als Wachstumsmotor“

Zürich – Algebris Investments eröffnet ein neues Büro in Zürich. Der globale Asset Manager mit Hauptsitz in London startet ab sofort aus seinen Räumlichkeiten am Weinplatz 3 die Betreuung des gesamten deutschsprachigen Raums. Führende Repräsentanten des Banken- sowie Finanzwesens aus der Schweiz, Deutschland und Österreich nehmen an der heutigen exklusiven Eröffnungsfeier teil. Colm Kelleher, Chairman von UBS, führt als Ehrengast die Paneldiskussion gemeinsam mit Davide Serra, CEO von Algebris.

Johannes Wettstein, der 2021 als Head of DACH zu Algebris gestossen ist, wird das Büro leiten. Karolyn Krekic wurde 2022 als Business Development Director für den Aufbau weiterer Kunden eingestellt. Darüber hinaus werden Pietro Lamaro als Business Development Associate und Matthäus Piatti in der Funktion des Business Development Analyst das Team verstärken. Algebris Investments hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, diesen strategisch wichtigen Schritt zu gehen.

Im Fokus des Vertriebsteams in Zürich stehen Anlagestrategien im Bereich der Finanzinstitute, in denen Algebris führend ist, darunter vor allem ihre Flaggschiff Financial Credit Strategien. Mit einer langjährigen Spezialisierung auf Anlagen in globale Finanzinstitute investiert Algebris in die gesamte Kapitalstruktur (Aktien und Anleihen) von Banken und Versicherungen. Das exzellente Netzwerk und die in der Branche anerkannte Expertise ermöglichen den erfolgreichen Zugang zur Managementebene europäischer und globaler Banken.

Die einmalige Investmentexpertise im Finanzsektor wurde im Jahr 2016 durch den Launch der Global Credit Opportunities Strategie erweitert – eine Strategie, die einen flexiblen Ansatz im globalen Anleihemarkt verfolgt und in Staatsanleihen bis hin zu Unternehmensanleihen investiert. Mit seinem bisher grössten Investment in ein spezialisiertes Team baute Algebris Investments im Jahr 2021 den Bereich Green Transition auf und hat seine erste Private Equity Strategie lanciert, die sich auf den grünen Wandel fokussiert.

Davide Serra, CEO Algebris Investments, erklärt: „Die Expansion von Algebris in der DACH-Region ist für uns ein wichtiger strategischer Schritt. Wir werden unsere Kunden im deutschsprachigen Raum bestmöglich betreuen und ihnen bewährte Investmentlösungen anbieten. Wir halten nicht nur Marktdaten im Auge, sondern kennen die Unternehmen und Branchen im Detail. Unser Steckenpferd ist die hochkomplexe Regulatorik der EU, die das Bankengeschäft in hohem Masse beeinflussen kann und so Opportunitäten schafft.“

Johannes Wettstein, CEO Zurich Office und Head of DACH, fügt hinzu: „Algebris hat dank seiner Expertise und Performance in den vergangenen Jahren ein beachtliches Wachstum verzeichnet. Ich bin überzeugt davon, dass die DACH-Region ein zentraler Wachstumsmotor für die Gruppe in der Zukunft sein wird. Wir kooperieren hier bereits mit führenden Universal- und Privatbanken, Asset Managern sowie institutionellen Kunden und werden diese Kundenbasis nun noch stärker ausbauen und intensiver betreuen können.” (Algebris/mc)

Über Algebris Investments

Algebris ist ein unabhängiger, weltweit tätiger Asset Manager, der aktiv verwaltete Anlagelösungen anbietet. Mit einer langjährigen Spezialisierung auf Anlagen in globale Finanzinstitute investiert das Unternehmen in die gesamte Kapitalstruktur (Aktien und Anleihen) von Banken und Versicherungen sowie in globale Anleihen und italienische Mittelstands-Aktien. Im Bereich alternativer Strategien investiert Algebris in notleidende Kredite und lanciert derzeit eine Artikel 9 Private-Equity-Strategie, die sich auf den grünen Wandel fokussiert. Die Firma wurde 2006 von Davide Serra (CEO) gegründet und unterhält Niederlassungen in London (Hauptsitz), Mailand, Rom, Zürich, Dublin, Boston, Luxemburg, Singapur und Tokio.

Algebris