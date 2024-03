Alithea Genomics sichert sich 2,8 Mio Franken in erweiterter Seed-Finanzierung unter Führung von Novalis Biotech

Lausanne – Die Finanzierung wird die Kommerzialisierung und Herstellung der innovativen RNA-Sequenzierungsprodukte von Alithea unterstützen, die Entwicklung neuer Technologien vorantreiben und eine Tochtergesellschaft in den USA gründen.

Alithea vermarktet Multiplex-Bibliotheksvorbereitungslösungen für die RNA-Sequenzierung, vor allem BRB-seq und DRUG-seq. Mit diesen Technologien werden Hunderte von RNA-Proben für die Sequenzierung in einem einzigen Röhrchen vorbereitet, wobei im Fall von DRUG-seq keine RNA-Isolierung erforderlich ist. Die herkömmliche Vorbereitung von Proben für die RNA-Sequenzierung ist teuer und zeitaufwändig, da in der Regel grosse Mengen an Reagenzien und manuelle Arbeitsschritte erforderlich sind. Die BRB-seq-Technologie von Alithea senkt die Kosten und den Zeitaufwand für die Vorbereitung der RNA-Sequenzierung drastisch.

Erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung des Produktportfolios

Seit der Seed-Finanzierung hat Alithea Genomics erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung seines Produktportfolios gemacht, insbesondere durch die Hinzufügung von DRUG-seq, das nun von mehreren grossen Pharmaunternehmen zur Verbesserung der Arzneimittelentwicklungsprozesse eingesetzt wird.

Alithea hat seinen neuen Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, bezogen, der über eigene Labore und Geräte verfügt. Darüber hinaus hat das Biotech-Startup seine Produktions- und Servicekapazitäten erweitert, so dass nun Zehntausende von RNA-Proben schnell und in hoher Qualität bearbeitet werden können.

Alithea nahm an Venture Leaders Biotech teil und gewann die letzte Phase von Venture Kick im Jahr 2021. «Venture Leaders und Venture Kick haben in den ersten Phasen des Wachstums von Alithea eine wichtige Rolle gespielt. Sie haben uns den Übergang von einem kleinen akademischen Spin-off zu einem schnell wachsenden Life-Science-Unternehmen erheblich erleichtert. Dies wurde nicht nur durch den Zugang zu frühen Finanzmitteln ermöglicht, sondern auch durch ein Netzwerk von Experten und Partnern, das sich im Laufe der Jahre als unverzichtbar erwiesen hat», sagte CEO Riccardo Dainese. (Venture Lab/mc/hfu)

Alithea Genomics