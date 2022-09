Odense – In unserer heutigen Gesellschaft sind Kreditkarten allgegenwärtig. Ob beim Online-Shopping, im Urlaub oder bei täglichen Ausgaben – die kleinen Plastikkärtchen scheinen allgegenwärtig zu sein. Aber was genau sind Kreditkarten eigentlich und wie funktionieren sie? In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über Kreditkarten wissen müssen.

Vom Zweck über die verschiedenen Arten hin zu den Vor- und Nachteilen. Damit sind Sie bestens für den Umgang mit Kreditkarten gewappnet.

Kreditkarten – was sind das überhaupt?

Eine Kreditkarte ist ein bargeldloses Zahlungsmittel, das Sie weltweit für Einkäufe und Bargeldabhebungen nutzen können. Die Kreditkarte wird von einer Bank oder Kreditkartenunternehmen ausgestellt und ermöglicht es Ihnen, auf Kreditbasis zu bezahlen. Das heißt, Sie können die Kreditkarte verwenden, um Waren und Dienstleistungen zu bezahlen, ohne das Geld sofort zur Verfügung zu haben.

Sie müssen jedoch den vollen Betrag innerhalb eines bestimmten Zeitraums, in der Regel einen Monat, begleichen. Andernfalls fallen Zinsen und Gebühren an.

Welche Arten von Kreditkarten gibt es?

Es gibt viele verschiedene Arten von Kreditkarten. Die meisten Menschen haben eine Kreditkarte, die mit ihrer Bank oder ihrem Kreditkartenunternehmen verbunden ist. Es gibt jedoch auch andere Arten von Kreditkarten wie:

Prepaid-Kreditkarten

Business-Kreditkarten

Rewards-Kreditkarten

Revolving Kreditkarten

Welche Vor- und Nachteile haben Kreditkarten?

Kreditkarten sind ein bequemes Zahlungsmittel, das immer beliebter wird. Sie bieten jedoch nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Bevor Sie sich für eine Kreditkarte entscheiden, sollten Sie die Vor- und Nachteile genau abwägen.

Vorteile von Kreditkarten:

bequeme Zahlungsmöglichkeit

weltweiter Zugang zu Bargeld

wertvolle Versicherungen und Rabatte

Punktesammeln und Prämien einlösen

Nachteile von Kreditkarten:

hohe Kosten bei Nichtbezahlung der kompletten monatlichen Rechnung

Risiko einer Überschuldung

Wie beantrage ich eine Kreditkarte?

Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Kreditkarte sind, kann die Auswahl schwerfallen. Viele Banken und Kreditinstitute bieten verschiedene Arten von Kreditkarten an, mit unterschiedlichen Konditionen und Leistungen. Um die richtige Karte für Ihre Bedürfnisse zu finden, ist es wichtig, sich im Vorfeld gut informieren und genau überlegen, welche Art von Karte am besten zu Ihnen passt.

Die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, ist: Wie beantrage ich eine Kreditkarte? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie gehen in Ihre nächste Bankfiliale und lassen sich dort beraten oder Sie beantragen die Karte online. Viele Banken ermöglichen mittlerweile, die Kreditkarte ganz einfach online zu beantragen.

Dafür müssen Sie normalerweise nur ein paar Angaben zu Ihrer Person machen und anschließend wird Ihre Bonität geprüft. Nachdem Sie den Antrag online ausgefüllt haben, erhalten Sie in der Regel innerhalb weniger Tage eine Rückmeldung, ob Ihr Antrag bearbeitet werden kann oder ob weitere Unterlagen benötigt werden.

Fazit

Kreditkarten sind eine bequeme und flexible Zahlungsmethode, die vor allem online sehr nützlich ist. Es gibt jedoch einige Dinge, die man bei der Nutzung von Kreditkarten beachten sollte. Zum Beispiel sollte man sich über die verschiedenen Anbieter informieren, um die beste Kreditkarte für seine Bedürfnisse zu finden. Hier können seriöse Vergleichsseiten wie moneezy.com die erste Anlaufstelle sein.

Insgesamt sind Kreditkarten jedoch eine sehr praktische Zahlungsmethode und mit etwas Umsicht können sie problemlos genutzt werden. (Mon/mc/hfu)