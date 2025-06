ZuriEV erhält CHF 150’000 von Venture Kick

Zürich – ZuriEV, ein Medtech-Spin-off der Universität Zürich, hat CHF 150’000 von Venture Kick erhalten, um seine blutbasierte Diagnoseplattform für Hirntumore im Frühstadium weiterzuentwickeln. Durch die Erfassung von Tumormarkern direkt aus dem Blut adressiert das Startup einen globalen Markt von CHF 45 Milliarden, der nach wie vor von invasiven und späten Diagnosen geprägt ist.

Trotz medizinischer Fortschritte besteht in der Onkologie nach wie vor eine erhebliche Lücke in der frühzeitigen Erkennung aggressiver Hirntumore wie Glioblastomen und Hirnmetastasen. Die derzeit verfügbaren Diagnoseverfahren sind häufig invasiv, kostenintensiv und ermöglichen eine Erkennung der Erkrankung meist erst in einem fortgeschrittenen Stadium.

Die Flüssigbiopsie-Plattform von ZuriEV isoliert tumorspezifische extrazelluläre Vesikel (EVs) aus dem Blut mithilfe eigens entwickelter Biomarker. Der Test vereint hohe Genauigkeit mit Multi-Omics-Kompatibilität und basiert auf einem automatisierten System, das für den klinischen Einsatz im grossen Massstab ausgelegt ist. Als erste nicht-invasive Plattform, die auf tumorderivierte EVs bei sämtlichen Krebsarten abzielt, soll sie einen neuen Standard in der Frühdiagnose und Verlaufskontrolle setzen.

Angesichts eines weltweiten Bedarfs von über 130 Millionen Krebsfrüherkennungsuntersuchungen pro Jahr fokussiert sich ZuriEV zunächst auf Hochrisikopatienten mit Hirntumoren in Europa. Eine Expansion in die USA und weitere relevante Krebsmärkte ist geplant. Der Produktlaunch ist für 2028 vorgesehen; bis 2031 sollen über zentrale Labore und verteilte Diagnostik-Kits jährlich mehr als 500’000 Tests durchgeführt werden.

Die CHF 150’000 von Venture Kick ermöglichen es ZuriEV, die Entwicklung ihres Kits zu beschleunigen, die CE-IVD-Dokumentation für In-vitro-Diagnostika abzuschliessen und erste Pilotstudien mit klinischen Partnern zu lancieren.

Das Gründerteam von ZuriEV vereint umfassende Expertise in den Bereichen Medizintechnik, klinische Onkologie und Diagnostik. CEO Dr. Yanan Zhang, Entrepreneur Fellow der Universität Zürich, verantwortet Strategie und Produktentwicklung. CSO Dr. Tobias Weiss, Arzt und Wissenschaftler am Universitätsspital Zürich, bringt klinische Erfahrung und ein starkes Netzwerk in der Neuroonkologie ein. CTO Dr. Stavros Stavrakis, Ingenieur an der Universität Zürich, treibt die technologische Entwicklung auf Basis seiner Expertise in Mikrofluidik und automatisierter Diagnostik voran. „Venture Kick hat uns dazu gebracht, schneller zu handeln, global zu denken und Forschung in ein marktfähiges Produkt zu überführen“, sagt Mitgründer Yanan Zhang. „Diese Unterstützung hat es ermöglicht, ZuriEV von einer Laboridee zu einem Unternehmen mit realem Potenzial weiterzuentwickeln.“ (Venture Kick/mc/hfu)