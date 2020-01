Allianz Global Investors bietet Allianz Strategic Bond Fund in der Schweiz an

Zürich – Seit Anfang des Jahres bietet Allianz Global Investors den Allianz Strategic Bond Fund in der Schweiz an. Der flexible globale Rentenfonds wird bereits seit 2016 in einem britischen OEIC-Vehikel (Open-ended investment company) umgesetzt. Im November 2019 wurde der Ansatz des Allianz Strategic Bond Funds in eine Luxemburger SICAV-Struktur (Société d’investissement à capital variable) übertragen.

Christian Leger, Country Head Switzerland, beschreibt den globalen Rentenfonds als gute Ergänzung für den Schweizer Markt: «Niedrigzinsen gehören in der Schweiz genau wie in Japan seit langem zum Anlagealltag. Dies stellt Sparer vor signifikante Herausforderungen. Es ist wichtig, dass sie nebst Renditequellen wie Aktien und High Yield Anleihen auch innovative komplementäre Obligationsansätze beimischen können, um ihre Portfolios gegen etwaige Börsenrückschläge abzufedern und sinnvoll zu diversifizieren.»[1]

Mike Riddell, Portfoliomanager bei Allianz Global Investors, der den Allianz Strategic Bond Fund gemeinsam mit Kacper Brzezniak am Standort London managt, unterstreicht sein strategisches Ziel: «Ein Rentenfonds sollte berechenbar sein, indem er Kapitalerhalt anstrebt und in volatilen Märkten als Anker fungiert. Deshalb setzen wir uns eine Korrelation von null gegenüber dem MSCI World über einen Marktzyklus zum Ziel.»

Zur aktiven Steuerung der Renditen im Verhältnis zu den Risiken kombiniert Riddell globale Staats- und Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen sowie Währungs- und Kreditinstrumente in unterschiedlichen Long- und Shortpositionen. «Die gleichmässige Risikoverteilung ist uns sehr wichtig, um Korrelationen mit den Aktienmärkten zu vermeiden. Gerade bei Marktturbulenzen können hoch gewichtete Kreditrisiken das Portfolio auf der Seite der renditeorientierten Investments zusätzlich schwächen», erklärt Riddell.

Unter Ertragsaspekten strebt das Team eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Index über drei bis vier Jahre an. Der Allianz Strategic Bond Fund ist in USD denominiert und wird in CHF-, GBP- und Euro-gehedgten Anteilsklassen angeboten. (AllianzGI/mc/ps)

Über Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit mehr als 790 Investmentspezialisten an 25 Standorten weltweit. Wir verwalten mehr als 557 Mrd. EUR AuM für institutionelle und private Anleger.

Aktiv. Für uns gibt es kein wichtigeres Wort. Wir wollen Werte für unsere Kunden schaffen und diese mit ihnen teilen. Wir möchten beraten statt verkaufen und einen Mehrwert über den reinen wirtschaftlichen Gewinn hinaus schaffen. Wir investieren langfristig, sind kompetent, innovativ und nutzen unsere weltweiten Ressourcen. Unsere Kunden sollen sich gut aufgehoben fühlen – überall und unabhängig von ihren Investmentanforderungen.

Active is: Allianz Global Investors

Firmeninformationen bei monetas