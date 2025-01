AllianzGI verstärkt Betreuungsteam für institutionelle Kunden in der Schweiz

Zürich – Allianz Global Investors (AllianzGI) verstärkt das Betreuungsteam für institutionelle Kunden in der Schweiz. Reto Brändle ist seit Jahresbeginn 2025 Senior Business Developer Institutional Switzerland und wird von Zürich aus Pensionskassen sowie Versicherungskunden von AllianzGI betreuen. Er berichtet an Eric Güller, Head of Business Development Institutional Switzerland.

Reto Brändle stösst zu AllianzGI von UBS Asset Management (ehemals Credit Suisse Pension Funds & Institutional Investors), wo er seit 2005 tätig war, zuletzt als Executive Director im Relationship Management Institutional Clients. Zuvor war er bei UBS AG sowie Credit Suisse AM im Bereich Global Custody tätig.

Eric Güller, Head of Business Development Institutional Switzerland, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Verstärkung unseres Kundenbetreuungsteams durch Reto Brändle. Mit seiner tiefen Kenntnis des Schweizer Marktes und der Bedürfnisse unserer institutionellen Kunden ist er bestens geeignet, das Geschäft in diesem wichtigen Segment weiter voranzubringen.“ (AllianzGI/mc/hfu)

