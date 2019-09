Allianz Global Investors: Michael Schütze wird Geschäftsleiter in der Schweiz

Zürich – Michael Schütze wird Geschäftsleiter der AllianzGI (Schweiz) AG und verantwortet in seiner Funktion als Head of Institutional Switzerland den Bereich Institutional Business Development. Er berichtet an Arne Tölsner, Head of Institutional DACH und arbeitet eng mit Christian Leger, Country Head und Head of Business Development Retail/Wholesale Switzerland, in Zürich zusammen.

Michael Schütze, Geschäftsleiter der AllianzGI (Schweiz) AG und Head of Institutional Switzerland, freut sich auf die neuen Aufgaben in der Schweiz: «Es ist eine besondere Verantwortung, mit den renommiertesten Finanzhäusern und Unternehmen der Welt passende Investmentlösungen für Kunden zu entwickeln. Ein ganz besonderer Fokus wird dabei darauf liegen, den institutionellen Anlegern den Zugang zu Co-Investment mit der Allianz im Bereich der alternativen Anlagen näher zu bringen.»

Christian Leger, Country Head und Head of Business Development Retail/Wholesale Switzerland, ergänzt: «Unsere Kunden brauchen innovative Investmentideen mit unterschiedlichsten Absicherungskonzepten. Deswegen freue ich mich, dass wir mit Michael einen sachverständigen Mitstreiter im institutionellen Geschäft dazu gewonnen haben. Gerade im Schweizer Pensionskassenmarkt kann er mit interessanten Lösungsansätzen aufgrund seiner langjährigen Erfahrung sicherlich Zeichen setzen.»

Michael Schütze ist seit 25 Jahren bei Allianz Global Investors und hat zuletzt als Head of Business Development Corporates and Pension Solutions Germany die marktführende Rolle des Unternehmens bei deutschen Firmenkunden ausgebaut.

Arne Tölsner, Head of Institutional DACH, sagt: «Mit Michael Schütze senden wir einen unserer erfahrensten Kollegen in die Schweiz. Er begleitet institutionelle Kunden über fast zwei Jahrzehnte und kennt ihre Bedürfnisse in unterschiedlichsten Facetten. Seine persönliche Weiterentwicklung in der Schweiz unterstreicht die Bedeutung, die der Markt in unserer internationalen Aufstellung einnimmt.»

Das AllianzGI-Team umfasst inklusive der drei hauseigenen Portfoliomanager, die seit 2010 Schweizer Anleihen für den aktiven globalen Vermögensmanager in Zürich-Stadelhofen managen, 15 Mitarbeiter am Standort Schweiz. Michael Schütze hat seine neuen Aufgaben im August aufgenommen und wird von seiner Familie in die Schweiz begleitet. (AllianzGI/mc/ps)

Über Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit mehr als 790 Investmentspezialisten an 25 Standorten weltweit. Wir verwalten mehr als 543 Mrd. EUR AuM für institutionelle und private Anleger.

Aktiv. Für uns gibt es kein wichtigeres Wort. Wir wollen Werte für unsere Kunden schaffen und diese mit ihnen teilen. Wir möchten beraten statt verkaufen und einen Mehrwert über den reinen wirtschaftlichen Gewinn hinaus schaffen. Wir investieren langfristig, sind kompetent, innovativ und nutzen unsere weltweiten Ressourcen. Unsere Kunden sollen sich gut aufgehoben fühlen – überall und unabhängig von ihren Investmentanforderungen.

