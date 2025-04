Aloïs Sommer neuer Kommanditär von Bordier & Cie

Bern – Der Kreis der Gesellschafter von Bordier & Cie SCmA hat Aloïs Sommer ab dem 1. Februar 2025 zum Kommanditär ernannt. Er folgt damit auf Patrice Lagnaux und Alessandro Caldana, die zuvor zu Kommanditären der Bank worden waren. Grégoire Bordier, Evrard Bordier und Christian Skaanild bleiben unbeschränkt haftende Gesellschafter.

Der 53-jährige Sommer, der die Schweizer und die französische Staatsbürgerschaft besitzt, begann seine Tätigkeit bei Bordier in Zürich im Jahr 2007. Als Spezialist für osteuropäische Kunden betreut er mit methodischer Beharrlichkeit einen breit gestreuten Kundenstamm, den er bei seinem Wechsel zur Bank mitgebracht und erweitert hat. Auf diese Kunden entfällt heute ein verwaltetes Vermögen von über einer Milliarde Franken.

«Wir freuen uns sehr, dass wir den Kreis unser Gesellschafter durch die Ernennung von Aloïs Sommer erweitern können. Seit 18 Jahren wirkt Aloïs Sommer bei der Entwicklung unserer Bank in Zürich mit. Dank seiner internationalen Erfahrung und seiner multidisziplinären Kompetenzen bereichert er unsere Niederlassung in Zürich mit seiner besonders originellen Vision. Seine Ernennung ist der Lohn für seine langjährige Tätigkeit und die Einhaltung unserer wichtigsten Werte: Ethik, Kompetenz und Ehrlichkeit», erläutert Evrard Bordier.

Nach der klassischen Matura (Griechisch und Latein) am Collège de Staël in Genf absolvierte Aloïs Sommer sein Bauingenieursstudium an der EPFL und promovierte anschliessend an der ETH Zürich in Erdbebeningenieurwesen. Aloïs Sommer war ausserdem lange Zeit Schüler am Conservatoire de Musique (Place de Neuve), und das Klavierspiel ist noch immer seine grosse Leidenschaft. (pd/mc/pg)