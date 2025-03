Edmond de Rothschild steigert verwaltete Vermögen deutlich

Genf – Die Genfer Bankengruppe Edmond de Rothschild hat im vergangenen Jahr die verwalteten Vermögen auf einen neuen Rekordwert gesteigert. Die Gewinnzahlen waren jedoch aufgrund sinkender Zinsen und Investitionen tiefer.

Der Privatbank flossen im Geschäftsjahr 2024 netto 6,3 Milliarden Franken zu, teilte Edmond de Rothschild am Mittwoch mit. Die Neugelder seien in allen Regionen «stark» ausgefallen. Die verwalteten Vermögen (AuM) stiegen mit plus 12 Prozent auf 184 Milliarden Franken noch stärker. Die Neugelder und die freundlichen Finanzmärkte hätten den starken Franken weitgehend kompensiert, so das Communiqué.

100 Neueinstellungen in der Schweiz

Der Bruttogewinn der Bank sank dagegen auf 207 Millionen Franken, nach 243 Millionen im Vorjahr. Das Institut verweist auf die sinkenden Zinsen und die im Laufe des Jahres getätigten Investitionen in Infrastruktur und Personal. So habe die Gruppe im Berichtsjahr 100 Neueinstellungen in der Schweiz getätigt.

Die Westschweizer Bankengruppe sieht sich nach wie vor solide aufgestellt: Die Kapitalquote (Tier1) betrage 19,7 Prozent und die Liquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) 193 Prozent. (awp/mc/pg)