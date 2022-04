Alpian erhält Finma-Banklizenz und sichert sich eine Serie-B+-Finanzierung

Genf – Die digitale Privatbank Alpian SA hat von der Finma die Banklizenz erhalten und sich in einer Serie-B+-Finanzierungsrunde 19 Mio Franken gesichert. Beide Meilensteine werden es Alpian ermöglichen, im 3. Quartal 2022 ihre Dienstleistungen aufzunehmen – als erste digitale Privatbank der Schweiz.

Ursprünglich von der Schweizer Bankgruppe REYL Intesa Sanpaolo, die sich mehrheitlich im Besitz von Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking befindet, ins Leben gerufen, sicherte sich Alpian eine dritte Finanzierungsrunde, die vollständig von Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking gezeichnet wurde. Sie folgt auf eine Serie A in Höhe von 12,2 Mio Franken im Jahr 2020 sowie eine Serie B in Höhe von 16,9 Mio Franken im Jahr 2021 und wird direkt die Einführung der gesamten Dienstleistungspalette von Alpian in der Schweiz, bestehend aus sowohl Private Banking als auch Retail-Banking-Dienstleistungen, unterstützen.

Dank der neu erhaltenen Finma-Lizenz wird Alpian in Kürze seine Alpha-Version für interne Mitarbeitende starten und seine Dienste bis zum dritten Quartal 2022 der Öffentlichkeit anbieten. Durch die Kombination von maschineller und menschlicher Intelligenz wird Alpian Private-Banking-Dienstleistungen und Anlageexpertise für wohlhabende Schweizerinnen und Schweizer anbieten. Dieses hybride Modell kombiniert eine sichere, hochmoderne Banking-Erfahrung mit der Unterstützung und Beratung durch die qualifizierten Vermögensberater von Alpian und bietet wohlhabenden Kunden Zugang zu einem Service, der normalerweise den Kunden einer traditionellen Privatbank vorbehalten ist.

Zur Ergänzung der Private-Banking-Dienstleistungen hat Alpian alltägliche Bankfunktionen in das digitale Kundenerlebnis integriert, darunter ein einfacher und kostengünstiger Devisen- und Überweisungsservice, eine exklusive Metalldebitkarte mit In-App-Kartenkontrolle und eine Chat-Schnittstelle, die es den Kunden ermöglicht, mit den in der Schweiz ansässigen Bankfachleuten von Alpian in den vier unterstützten Sprachen zu kommunizieren. (Alpian/mc/pg)

Alpian