Peter Kessel zum «Business Angel» des Jahres 2025 gekürt

Rotkreuz / Zug – Die SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association) hat Peter Kessel zum 23. «Business Angel des Jahres» gekürt. Die Jury war beeindruckt von Peter Kessel’s visionärem Investitionsgeist, seiner zielgerichteten Tätigkeit als Mentor sowie seiner unerschütterlichen Unterstützung für Gründer in der Frühphase. Nach jahrzehntelanger Tätigkeit im Private-Equity-Geschäft und in Führungspositionen in der Industrie ist Peter Kessel als unabhängiger Unternehmensberater tätig und unterstützt und berät Start-ups als Business Angel. Er hat in Dutzende von Schweizer Start-ups investiert, die sich auf Deep Tech und B2B konzentrieren.

Peter Kessel, der einen Master-Abschluss in Elektrotechnik und einen Doktortitel der ETH Zürich erworben hat, ist seit mehreren Jahrzehnten aktives Mitglied der Schweizer Startup- und Investment-Community. Seit 2017 ist er eines der engagiertesten Mitglieder von SICTIC (dem führenden Business-Angel-Netzwerk der Schweiz), nimmt regelmässig an Pitching-Events teil und baute ein vielfältiges Investitionsportfolio auf. Im Laufe der Jahre hat Peter Kessel Dutzende von Unternehmen aus verschiedenen Branchen unterstützt, darunter künstliche Intelligenz, Cleantech, Medtech und digitale Marktplätze.

Peter Kessel’s Engagement in den Bereichen Startups und Risikokapital begann in den 1980er Jahren, als er als Director bei Motor-Columbus Tecinvest tätig war. Später war er Director bei Adveq, einer der ersten Private-Equity-Gesellschaften der Schweiz (heute Teil von Schroders). In den letzten zehn Jahren hat er sich auf die Suche nach und die Investition in Schweizer Start-ups konzentriert und an mehr als 30 Angel-Investments teilgenommen – oft in der Rolle des Lead-Investors.

Zu seinem Portfolio gehören Unternehmen wie Technis, Creal, Indivi, Largo AI und Nexoya. Besonders hervorzuheben sind erfolgreiche Exits aus Investitionen wie Femtotool (akquiriert von Oxford Instruments) und Imburse (übernommen vom US-amerikanischen Unternehmen Duck Creek Technologies).

Innerhalb des dynamischen Startup-Ökosystems der Schweiz hat sich Peter Kessel einen Ruf für Vertrauen, Integrität und strategisches Verständnis erworben. Inländische Startup-Organisationen wie Venture Kick schätzen seit langem seine Beiträge, darunter auch seine kontinuierliche Tätigkeit als Jurymitglied. Peter Kessel ist mehr als nur ein Finanzier, er gilt als engagierter Partner der von ihm unterstützten Unternehmer. Er stellt nicht nur Kapital zur Verfügung, sondern auch Mentoring – er sorgt für Klarheit in unsicheren Zeiten und vermittelt wichtige Kontakte.

«Was Peter Kessel als Startup-Investor und Business Angel wirklich aussergewöhnlich macht, ist sein praxisorientierter Ansatz. Gründer loben immer wieder seine Zugänglichkeit, sein durchdachtes Feedback und seine Fähigkeit, zur richtigen Zeit die richtigen Fragen zu stellen. Er hört mehr zu, als er spricht – und wenn er spricht, hören die Leute zu. Er ist auch ein Brückenbauer. Er hat Investoren und Innovatoren aus verschiedenen Regionen, Branchen und mit unterschiedlichem Hintergrund zusammengebracht. Er spielt eine stille, aber wichtige Rolle dabei, die Schweiz nicht nur zu einem Ort der Innovation, sondern zu einer Gemeinschaft von Innovatoren zu machen», sagt Steffen Ehrhardt, VP Investor Community, Partnerships and Sustainability bei SICTIC. Als Mitglied der Venture Capital-Sektion der SECA ist SICTIC für die Koordination der Jury für die Auszeichnung «Business Angel of the Year» verantwortlich.

Die Unterstützung von Business Angels wie Peter Kessel macht es für Startup-Gründer attraktiv, ihr Start-up in der Schweiz zu gründen. Der Auszeichnung «Business Angel of the Year» wurde ihm nach einer Laudatio von Steffen Ehrhardt und Maurice Pedergnana, Generalsekretär der SECA, überreicht.

Seit über zwei Jahrzehnten ehrt die SECA herausragende Business Angels für ihr Engagement und ihre Leistungen als Angel-Investoren. Die Jury besteht aus Vertretern der SECA und ihres Venture-Capital-Chapters (VC) sowie von SICTIC. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Cornelia Gut-Villa, Geschäftsführerin der Startfeld Stiftung, Yello-Frontmann und Unternehmer Dieter Meier, Logitech-Gründer Daniel Borel, Joachim Schoss, Gründer der Scout24-Gruppe, Prof. Dr. Cuno Pümpin von der Universität St. Gallen, die Schweizer Fintech-Unternehmer Gian Reto à Porta und David Studer sowie der Vorjahressieger Thomas Dübendorfer. (Seca/mc/ps)

Über SECA

Die SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association) vertritt die Schweizer Private-Equity-, Venture-Capital- und Corporate-Finance-Branchen. Ziel der SECA ist es, die Private-Equity- und Corporate-Finance-Aktivitäten gegenüber den relevanten Zielgruppen und der Öffentlichkeit zu vertreten. Sie fördert zudem den Gedankenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und deren Klientel. Die Förderung der beruflichen Weiterbildung sowie die Entwicklung ethischer Verhaltensregeln und deren Umsetzung sind weitere Aufgabenbereiche.

Über SICTIC

SICTIC ist der führende Business-Angel-Investorenclub der Schweiz mit Schwerpunkt auf Start-ups in der Frühphase. SICTIC bietet professionellen, institutionellen und Unternehmensinvestoren Zugang zu Deal Flow. SICTIC wird von ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern betreut, die sich aktiv im Ökosystem engagieren, indem sie an Investorenveranstaltungen teilnehmen, Start-ups betreuen, als Start-up-Vorstandsmitglieder fungieren, Ökosystem-Organisationen unterstützen und ihre Erfahrung in den Aufbau erfolgreicher Unternehmen einbringen. SICTIC ist Mitglied der SECA und ihrer Venture Capital-Sektion und koordiniert die Jury für die Auszeichnung «Business Angel of the Year».