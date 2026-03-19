Alpians Kunden in der Schweiz erhalten kostenlose Uber One-Mitgliedschaft
Genf – Die Schweizer Digitalbank Alpian bietet allen ihren Kunden eine kostenlose Uber One-Mitgliedschaft an – inklusive Fahrten, Uber Eats-Lieferungen und exklusiver Rabatte. Standard-Kunden von Alpian erhalten eine dreimonatige Mitgliedschaft; Signature-Mitglieder erhalten ein volles Jahr.
Uber One kostet in der Schweiz normalerweise CHF 14.90 pro Monat. Als Alpian-Kunde ist die Mitgliedschaft ab heute, dem 19. März, automatisch inbegriffen – ohne Anmeldung, lediglich die Aktivierung über die Uber- oder Uber Eats-App ist erforderlich.
Mitglieder profitieren von unbegrenzten Lieferungen ohne Liefergebühr bei Uber Eats-Bestellungen über CHF 25 (Restaurants) bzw. CHF 35 (Lebensmittel und Einzelhandel), bis zu 50% Rabatt auf Servicegebühren sowie 5% Rückerstattung in Uber One-Credits bei berechtigten Fahrten. Darüber hinaus bietet die Mitgliedschaft exklusive Angebote, priorisierten Kundensupport und ist über die Uber- oder Uber Eats-App verfügbar.
Alpian betreut mehr als 30’000 Kunden in der Schweiz und ist Teil der Intesa Sanpaolo Gruppe. Die Bank bietet Personal Finance, Anlageberatung und Devisendienstleistungen an, mit dem Ziel, ein nahtloses digitales Banking-Erlebnis zu ermöglichen. Die Uber One-Partnerschaft ist die jüngste einer Reihe von Lifestyle-Vorteilen, die Alpian-Kunden zusätzlich zu den Kernbankdienstleistungen zur Verfügung stehen. (Alpian/mc/hfu)
|ÜberAlpianBank
Alpian SA ist die erste digitale Allfinanzbank der Schweiz, die 2022 von der FINMA zugelassen wurde. Die Bank verbindet modernes Digital Banking mit kompetenter Vermögensverwaltung zu einem nahtlosen, vollständig digitalen Erlebnis. Mit über 30’000 Kunden hat sich Alpian zum Ziel gesetzt, Premium-Banking zu demokratisieren und Kunden in die Lage zu versetzen, ihr Vermögen mit Klarheit, Vertrauen und Kontrolle zu verwalten und zu vermehren. Erfahren Sie mehr unter www.alpian.com