AM Best vergibt Bewertung von «a+» an Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG

St. Gallen – AM Best hat der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG ein Finanzstärkerating von «A» (Exzellent) und ein langfristiges Emittentenrating von «a+» (Exzellent) zugewiesen. Der Ausblick für beide Ratings ist stabil.

Basierend auf der Einschätzung von AM Best wird die Bilanz der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG als sehr stark eingestuft, gestützt unter anderem auf eine exzellente Kapitalisierung gemessen an der Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), sowie ein starkes Kapitalmanagement, eine umsichtige Reservierungsstrategie und ein ausgewogenes Anlageportfolio.

Darüber hinaus bewertet AM Best die finanzielle Flexibilität der Helvetia mit ausgezeichnet und hebt das starke operative Ergebnis, das gut diversifizierte Geschäftsprofil und das adäquate Risikomanagement der Helvetia hervor.

«Das Rating von AM Best anerkennt unsere starke Bilanz, sowie unser diversifiziertes und profitables Geschäftsmodell», erklärt Annelis Lüscher Hämmerli, Group CFO der Helvetia. «Das neue AM Best Rating wird insbesondere das internationale Specialty-Lines Geschäft der Helvetia unterstützen».

Das zugewiesene AM Best Rating gilt für die folgenden Unternehmen der Helvetia Gruppe:

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG:

Issuer Credit Rating «a+» / stabiler Ausblick

Financial Strength Rating «A» / stabiler Ausblick

