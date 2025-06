Marco Zanchi wird neuer CEO der Wander AG

Neuenegg – Die Wander AG ernennt Marco Zanchi per 19. August 2025 zum neuen CEO. Marco Zanchi folgt auf die interimistische Co-Geschäftsleitung, die Christina Kieni Römer, Marketing Director und Stefan Stucki, Finance & IT Director, übernommen haben.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Lebensmittel- und FMCG-Branche bringe Marco Zanchi umfangreiche Expertise in Markenführung, strategischem Management und internationaler Unternehmensführung mit, schreibt Wander in einer Mitteilung. Nach mehreren Jahren in leitenden Positionen bei Nestlé in der Schweiz und Italien war er die letzten sechs Jahre als General Manager Food in Paris und zuletzt in Amsterdam als Regional General Manager Food Benelux & Nordics tätig. Er verantwortete die Entwicklung und Führung zahlreicher bekannter Marken – darunter Maggi, Thomy, Frisco, Mövenpick, Leisi und weitere.

Marken mit Geschichte

«Ovomaltine, Caotina und Twinings sind Lovebrands, die seit Jahrzehnten den Alltag von Konsumenten/innen prägen. Es erfüllt mich mit Stolz, für Marken arbeiten zu dürfen, die Geschichte, Charakter und Energie haben. Es motiviert mich immer wieder aufs Neue, Menschen mit Produkten zu begeistern, die etwas bewegen», wird Zanchi in einer Medienmitteilung zitiert. (pd/mc/pg)