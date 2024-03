AMINA Bank als beste «Lösung für digitale Vermögenswerte» ausgezeichnet

Zug – Die AMINA Bank, eine weltweit tätige Kryptobank, die den Zugang zur digitalen Wirtschaft durch eine Reihe von vollständig regulierten Bankdienstleistungen vereinfacht, wurde bei den elften jährlichen WealthBriefing Swiss Awards als beste «Digital Assets Solution» ausgezeichnet.

Mit den Awards werden die bedeutendsten Finanzdienstleister der Schweiz ausgezeichnet. Die Gewinner werden in einem strengen Auswahlverfahren für jede Kategorie ermittelt.

In seinem elften Jahr ehrt das Preisverleihungsprogramm Innovationen von Vermögensverwaltungsunternehmen, die in ihrem Bereich vorbildliche Dienstleistungen erbringen. Die Auszeichnungen wurden entwickelt, um herausragende Organisationen zu präsentieren, die nach Branchenspezialisierung gruppiert sind und die nach Ansicht der angesehenen unabhängigen Jury «im letzten Jahr Innovation und Exzellenz bewiesen haben».

Markus Menzl, Chief Commercial Officer der AMINA Bank, sagte bei der Entgegennahme des Preises: «Wir sind hocherfreut, dass unsere Produkte und Dienstleistungen von der Jury als würdig anerkannt wurden, als beste ‹Digital Assets Solution› ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für den Erfolg der AMINA Bank in unserer Mission, die Zukunft des Finanzwesens zu definieren, und für die Fortschritte, die wir gemacht haben, seit wir 2019 als erste Kryptobank eine FINMA-Lizenz in der Schweiz erhalten haben. Vielen Dank an meine fleissigen Kollegen, deren harte Arbeit und Glaube an unsere Ziele diese Leistung möglich gemacht haben.»

Diese Auszeichnung ist die erste Branchenauszeichnung, die die AMINA Bank im Jahr 2024 für ihre Produkte und ihr erstklassiges Dienstleistungsangebot erhalten hat. Im Jahr 2023 erhielt die AMINA Bank, die zuvor als SEBA Bank bekannt war, bei den European WealthBriefing Awards 2023 die Auszeichnung für «Digital Assets Solution, Fund Manager». AMINAs Crypto Asset Select Index ETP, AMINAX, wurde zudem als «ETP of the Year» bei den Swiss ETF Awards 2023 ausgezeichnet.

Die WealthBriefing Swiss Awards sind Teil eines globalen Preisverleihungsprogramms, das von WealthBriefing und seinen Schwesterpublikationen WealthBriefingAsia und Family Wealth Report durchgeführt wird und alle wichtigen Vermögensverwaltungszentren der Welt umfasst, darunter Europa, Asien und Amerika, sowie eine Vielzahl von regionsspezifischen Auszeichnungen. (Amina/mc/hfu)