Die jüngsten Ereignisse bei Nvidia erinnern daran, dass Vieles auf die Governance bei Unternehmen hinausläuft: Wer hat die Macht? Wer übt eine effektive Aufsicht aus und wann muss die Macht herausgefordert werden?

Stuart Riddick, Direktor für nachhaltige Anlagen bei Aberdeen

Tech-Börsengänge haben etablierte Annahmen zur Unternehmensführung schon seit einiger Zeit auf die Probe gestellt; jüngste und angekündigte Angebote haben diese weiter getestet. Strukturen, die Stimmrecht von wirtschaftlichem Eigentum trennen, die Kontrolle der Gründer festigen oder eine Unternehmensmission schützen, sind nicht neu. Doch ihr Einsatz durch Unternehmen, die Technologien mit potenziell tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen entwickeln, erhöht die Einsätze.

Die Multi-Class-Aktienstrukturen von Alphabet und Meta sind wohlbekannt. SpaceX ist ein weiteres Beispiel. Die Governance-Struktur gibt den Aktien der Klasse B zehn Stimmen pro Aktie, erlaubt es den Inhabern der Klasse B, die Mehrheit des Verwaltungsrats zu wählen, und es gibt keine zeitliche Ablauffrist für diese erweiterten Stimmrechte.

Wie sieht es bei Anthropic aus?

Anthropic ist komplizierter. Die Governance-Struktur vereint mehrere Aktienklassen: Kontrolle durch die Gründer, einen Trust als Eigentümer und den Status einer US-Public-Benefit Corporation. Dabei gibt es zwei Machtzentren – die Founders LLC und den Long-Term Benefit Trust – keines besteht aus Stammaktionären. Sein Status als Delaware Public Benefit Corporation verändert auch die Verantwortlichkeiten der Verwaltungsräte gegenüber den Aktionären.

All dies wirft dieselbe grundlegende Frage auf: Wenn Aktionäre aufgefordert werden, auf konventionelle Rechte zu verzichten und Verwaltungsräte vor konventioneller Verantwortung geschützt sind, was sollten Investoren dann vernünftigerweise im Gegenzug erwarten?

Das Grundverständnis

Unser Ausgangspunkt ist, dass Stimmrechte im Allgemeinen das wirtschaftliche Eigentum widerspiegeln sollten, Verwaltungsräte unabhängige Aufsicht bieten und Minderheitsinvestoren angemessen geschützt werden sollten. Allerdings sollte auch die Governance im Kontext der jeweiligen Unternehmenssituation berücksichtigt werden.

Es kann legitime Gründe geben, von der Konvention abzuweichen. Die Kontrolle durch die Gründer kann langfristige Investitionen ermöglichen und Unternehmen vor kurzfristigen Belastungen schützen. Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit der Unternehmensmission könnten besonders relevant für Frontier-KI sein, wo heute getroffene Entscheidungen Auswirkungen über die bestehenden Aktionäre hinaus haben könnten.

Bei Anthropic üben die sieben Gründer kollektiv die Stimmrechtskontrolle aus, wobei Entscheidungen die Mehrheitsunterstützung (in der Regel ein einfaches Mehr) erfordern, anstatt bei einem einzigen dominanten Gründer zu beruhen.

Je weiter ein Unternehmen von den konventionellen Aktionärsrechten abweicht, desto wichtiger werden alternative Kontrollmechanismen:

Wenn Aktionäre Verwaltungsräte nicht einfach ersetzen können, sollten sie wenigstens verstehen, wie diese ausgewählt werden.

Wenn das Stimmrecht schwach ist, werden unabhängige Aufsicht und Transparenz wichtiger.

Wenn Gründer die Kontrolle behalten, während ihr wirtschaftliches Eigentum abnimmt, müssen Investoren verstehen, wie sichergestellt ist, dass mögliche Interessenskonflikte zwischen Investoren und Management vermieden werden.

Wenn die Mission eines Unternehmens vor Aktionärseinfluss geschützt ist, sollten Investoren verstehen, wer diese Mission interpretiert, wie konkurrierende Ansichten berücksichtigt werden und was passiert, wenn sich diese Interpretation als falsch erweist.

Anthropic verdeutlicht diesen letzten Punkt. Investoren, die dem Ansatz des Unternehmens zur verantwortungsvollen KI zustimmen, können den Long-Term Benefit Trust als wichtigen Schutz der Vision und des Zwecks betrachten, die sie zum Unternehmen gezogen haben.

Wir sollten jedoch vorsichtig sein. Eine prinzipielle Übereinstimmung mit einer Mission bedeutet nicht einer Einigkeit darüber, wie sie von den Verwaltungsräten interpretiert und umgesetzt wird.

Mustafa Suleyman, CEO von Microsoft AI, hat diese Unterscheidung hervorgehoben. Während er die Ernsthaftigkeit von Anthropics Ansatz zur KI-Sicherheit anerkennt, bestreitet er Aspekte des Denkens rund um Model-Welfare, also Fragen rund um ein mögliches Bewusstsein der Modelle und potenzielle Rechte für die «KI-Persönlichkeit». Er argumentiert, dass die Förderung von Modellen, Konzepte ihres eigenen Wohls oder ihrer Identität zu entwickeln, zukünftige Ausrichtungs- und Eindämmungsrisiken eher erhöhen als verringern könnte.

Investoren müssen nicht entscheiden, welche Position die richtige ist, damit die Governance-Frage relevant ist. Meinungsverschiedenheiten unter Experten zeigen, dass verantwortungsvolle KI grundlegend unterschiedliche Ansichten darüber umfassen kann, was Sicherheit erfordert.

Der Schutz der Mission birgt daher sowohl Vorteile als auch Risiken. Eine Governance-Struktur, die eine Mission schützt, schützt auch diejenigen, die mit deren Interpretation betraut sind. Je effektiver sie von den Aktionären abgeschirmt sind, desto grösser wird der Bedarf an Transparenz, Unabhängigkeit, Fachwissen und glaubwürdigen Herausforderungsmöglichkeiten.

Aktionärsrechte ausüben

Es gibt auch Auswirkungen auf die Stewardship. In einem konventionell geführten Unternehmen können Investoren sich engagieren, gegen Verwaltungsräte stimmen, Aktionärsresolutionen unterstützen und Anliegen eskalieren. Wenn die Stimmmacht von der wirtschaftlichen Eigenverantwortung getrennt wird, werden diese Werkzeuge deutlich weniger effektiv.

Ein Börsengang wird daher zu einem wichtigen Stewardship-Ereignis. Investoren müssen die Governance abwägen, bevor sie Kapital investieren, und können nicht davon ausgehen, dass Schwächen später behoben werden können.

Aktive Investoren behalten die ultimative Option, nicht zu investieren. Indexinvestoren haben möglicherweise irgendwann weniger Wahl.

Frontier-Technologien könnten Experimente mit der Governance rechtfertigen. Die aussergewöhnliche Chance, die sie bieten könnten, kann Investoren dazu bewegen, Vereinbarungen anzunehmen, die sie anderswo ablehnen würden. Anthropic ist ein ungewöhnliches Unternehmen mit aussergewöhnlichem Wachstum.

Das beseitigt nicht die Notwendigkeit von Rechenschaftspflicht. Präsident Theodore Roosevelt sagte einmal: «An der Grenze gibt es mehr als irgendwo sonst … unzählige Fehlschläge.» Investoren mögen optimistischer in Bezug auf die Aussichten dieser speziellen Grenze sein, aber wenn Investoren ihre Aussichten bewerten, müssen sie auch verstehen, wo Macht ausgeübt wird, ob sie mit ihren Interessen übereinstimmt, wie effektiv sie eingeschränkt werden kann und ob sie glaubwürdig infrage gestellt wird. (Aberdeen/mc)