Aberdeen: Erschwert KI die Diversifizierung?

Von Graham McCraw, Senior Investment Specialist, Equities bei Aberdeen

Über traditionelle Anlageklassen hinausblicken – für echte Diversifizierung

Traditionelle Diversifizierungsansätze sind zunehmend denselben Einflussfaktoren ausgesetzt, die die globalen Aktienmärkte dominieren. Infrastruktur könnte eine der wenigen verbleibenden Quellen für ein wirklich differenziertes Aktienengagement sein. Hier erfahren Sie, wie.

Die Illusion der Diversifizierung

Die meisten Anleger würden ihre Portfolios wahrscheinlich als diversifiziert bezeichnen. Sie halten globale Aktien, Aktien aus Schwellenländern und vielleicht auch Small-Cap-Aktien. Auf dem Papier scheint dies ein Engagement in verschiedenen Regionen und Sektoren sowie Zugang zu unterschiedlichen Renditechancen zu bieten. Doch unter der Oberfläche werden viele dieser Allokationen zunehmend von demselben zugrunde liegenden Faktor beeinflusst: der KI.

Das ist von Bedeutung, da es bei der Diversifizierung traditionell darum ging, das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte und Renditequellen zu verteilen. Was aber, wenn scheinbar unterschiedliche Anlagen von demselben Thema angetrieben werden?

Das versteckte Konzentrationsproblem

Seit der globalen Finanzkrise ist Technologie der entscheidende Treiber der weltweiten Aktienrenditen. Der Aufstieg der KI hat diesen Trend beschleunigt und den Einfluss eines einzigen Themas auf mehrere Anlageklassen verstärkt.

Aufeinanderfolgende Innovationszyklen haben aussergewöhnlichen Wohlstand geschaffen, während der Einfluss des Technologiesektors auf die globalen Märkte stetig zugenommen hat. Das Gewicht des Sektors innerhalb des MSCI ACWI-Index ist von rund 10 % auf 31 % gestiegen. Gleichzeitig macht der Technologiesektor mittlerweile etwa die Hälfte des gesamten Indexrisikos aus.

Wichtig ist, dass die Herausforderung nicht in der Technologie selbst liegt. Und auch nicht in der KI. Die Herausforderung besteht in der zunehmenden Abhängigkeit globaler Aktienportfolios von einem einzigen Renditetreiber. Wenn ein wachsender Anteil der Renditen von ein und demselben Thema beeinflusst wird, wird es schwieriger, eine Diversifizierung zu erreichen – selbst wenn die Portfolios oberflächlich betrachtet diversifiziert erscheinen.

Der Aufstieg der KI hat diesen Trend noch verstärkt. Zwar umfasst der Technologiesektor viele verschiedene Branchen und Geschäftsmodelle, doch hat sich die KI in den letzten Jahren zu einem der dominierenden Treiber der Marktperformance entwickelt.

Sind Anleger weniger diversifiziert, als sie glauben?

Wir haben den Zusammenhang zwischen KI und Renditen über eine Reihe von Anlageklassen hinweg untersucht. Unter Verwendung eines beliebten KI-ETF (Exchange Traded Fund) als Stellvertreter für dieses Thema stellten wir hohe Korrelationen über mehrere wichtige Aktienmärkte hinweg fest. Globale Aktien wiesen eine Korrelation von 0,79 auf, Schwellenländer 0,69 und globale Small Caps 0,75. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass KI in vielen Bereichen eines typischen Aktienportfolios einen zunehmend wichtigen Einfluss ausübt [1].

Die Frage lautet also: Wenn globale Aktien, Schwellenländer und Small Caps alle zunehmend von demselben Thema beeinflusst werden, sind Portfolios dann so diversifiziert, wie Anleger glauben? Traditionelle Diversifizierungsanlagen wie Barmittel, Anleihen und börsennotierte Immobilien weisen deutlich geringere Korrelationen mit KI auf. Allerdings standen Anleger bei der Nutzung dieser Anlagen in der Vergangenheit vor einem Zielkonflikt und opferten oft Renditepotenzial zugunsten von Diversifizierungsvorteilen.

Ein anderer Weg, um vom Ausbau der KI zu profitieren

Hier kommen börsennotierte Infrastrukturunternehmen ins Spiel. Sie bieten ein Engagement in vielen der gleichen strukturellen Trends, die der Einführung von KI zugrunde liegen – allerdings über einen anderen Teil der Wertschöpfungskette. Die breiteren Aktienmärkte werden oft von Entwicklungen in der KI-Technologie und der Anlegerstimmung getrieben. Infrastrukturunternehmen hingegen profitieren in der Regel von der langfristigen Nachfrage nach den unverzichtbaren Vermögenswerten, die digitales Wachstum erst ermöglichen.

Mit anderen Worten: Der Infrastruktursektor kann vom Ausbau der KI profitieren, ohne auf dieselben Renditetreiber angewiesen zu sein, die die breiteren Aktienmärkte dominieren.

Ein Beispiel hierfür ist NextEra Energy. Dieses in den USA ansässige Unternehmen entwickelt sich zu einem wichtigen Infrastrukturpartner für den KI-Ausbau. Grundlage dafür ist eine umfangreiche Pipeline an Stromnachfrage in Zusammenhang mit Hyperscalern und Rechenzentren. Mit zunehmender KI-Einführung wächst parallel dazu die Nachfrage nach Strom, Netzwerken und anderer unterstützender Infrastruktur.

Dies verdeutlicht einen wichtigen Unterschied. Anleger müssen KI nicht unbedingt meiden, um Diversifizierung zu erreichen. Stattdessen sollten sie möglicherweise überlegen, in welchen Bereichen des KI-Ökosystems sie ihr Kapital einsetzen.

Abschliessende Gedanken…

Diversifizierung sollte bedeuten, Vermögenswerte zu halten, die sich unterschiedlich verhalten, und nicht einfach nur mehr vom Gleichen zu besitzen.

Da Technologie und KI zunehmend zu wichtigen Treibern der Marktrenditen werden, müssen Anleger möglicherweise genauer darüber nachdenken, inwieweit verschiedene Teile ihres Portfolios letztendlich von denselben zugrunde liegenden Themen bestimmt werden.

Die Herausforderung besteht nicht darin, mehr Anlagemöglichkeiten zu finden, sondern wirklich unterschiedliche Renditequellen zu erschliessen. Der Infrastruktursektor bietet ein Engagement in vielen der gleichen langfristigen Wachstumstrends, die die Weltwirtschaft neu gestalten, allerdings über andere wirtschaftliche Treiber. Für Anleger, die Diversifizierung anstreben, ohne auf attraktives langfristiges Renditepotenzial zu verzichten, könnte dieser Unterschied zunehmend an Wert gewinnen. (Aberdeen/mc/ps)

[1] Quelle: Morningstar Direct, Zweijahresdaten bis Ende August 2026. Annualisierte Renditen in US-Dollar und Korrelation zum Morningstar Global AI Select NR USD. Globale Aktien: MSCI ACWI, globale Small-Cap-Aktien: MSCI ACWI Small Cap, Aktien aus Schwellenländern: MSCI EM, Barmittel: Secured Overnight Financing Rate, globale Anleihen: Bloomberg Global Aggregate, börsennotierte Immobilien: FTSE EPRA Nareit Developed, Aberdeen Global Infrastructure Strategy

Die Unternehmen wurden ausschliesslich zu Illustrationszwecken ausgewählt, um den hier beschriebenen Anlageverwaltungsstil zu veranschaulichen, und stellen keine Anlageempfehlung oder Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung dar.