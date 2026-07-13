Arbeitsmarkt für Bankangestellte bleibt mau

Zürich – Die Zahl der arbeitslosen Bankangestellten steigt stetig an, derweil sich das Stellenangebot der Banken auf tiefem Niveau bewegt.

Schweizweit waren im Juni bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 4474 Personen als arbeitslos gemeldet, die zuletzt bei einer Bank gearbeitet hatten. Damit bewegt sich die Zahl der arbeitslosen Banker auf Rekordhoch – alleine seit Mai ist der Wert um 1,4 Prozent gestiegen. Und innert des letzten Jahres sogar um fast 24 Prozent, wie aus der vergangene Woche veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht.

Ganz extrem zeigt sich die schwierige Arbeitsmarktsituation in der Bankenbranche im Kanton Zürich. Alleine dort sind über 1500 ehemalige Bankangestellte arbeitslos gemeldet. Innert eines Jahres ist die Zahl der arbeitslosen Banker um über ein Drittel angeschwollen. Angesichts der Reorganisation bei der der Grossbank UBS im Nachgang der Übernahme der Credit Suisse dürfte sich an dieser Situation auch nicht viel ändern.

Die Chancen, einen neuen Job in der Branche zu finden, stehen derweil schlecht. Das Jobportal Indeed, das für die Finanznachrichtenagentur AWP regelmässig das Stellenangebot bei den zehn grössten Schweizer Banken analysiert, hat Ende Juni schweizweit gerade mal 514 Stelleninserate gezählt. Das sind zwar einige mehr als noch im Mai. Damals hatte das Stellenangebot aber auch einen neuen Tiefstwert erreicht.

Stellenangebot halbiert

Über eine etwas längere Frist betrachtet liegt die Zahl der ausgeschriebenen Stellen gemäss der Daten von Indeed sehr tief. Vor zwei Jahren, im Juni 2024, hatten die zehn grössten Banken zusammen noch 50 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben. Im Sommer 2023 war das Jobangebot auf den Webseiten der Banken mit etwas über 1000 Stellenanzeigen sogar doppelt so hoch wie nun.

Insbesondere bei der UBS bewegt sich das Stellenangebot mit gegenwärtig nicht einmal 50 ausgeschriebenen Jobs auf sehr tiefem Niveau. Im Vergleich zum Juni 2025 sind damit aktuell 60 Prozent weniger offene Stellen auf der Webseite aufgeführt, im Vergleich zum Sommer 2024 gar fast 80 Prozent weniger. Und 2023, als es auch bei der frisch übernommenen CS ein Stellenportal gab, suchten UBS und CS zusammen für nicht weniger als 270 Positionen eine neue Arbeitskraft. (awp/mc/pg)