Arbeitslosenquote verharrt im Mai bei 3 Prozent

Bern – In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit im Mai nur leicht zurückgegangen. Bei den Arbeitsämtern waren etwas weniger Menschen als arbeitslos registriert gewesen, die Arbeitslosenquote verblieb derweil auf dem April-Niveau.

In den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren Ende Mai 2026 insgesamt 140’275 Personen als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag bekanntgab. Das waren 2627 weniger als im Vormonat April.

Die Arbeitslosenquote verblieb bei 3,0 Prozent. Einen leichten Anstieg um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent verzeichnete hingegen die um saisonale Faktoren bereinigte Arbeitslosenquote.

Weniger Stellensuchende

Die Zahl der Stellensuchenden sank im Mai um 5134 auf 225’475, wie es weiter hiess. Die Stellensuchendenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent zurück. Zugleich waren bei den RAV 44’717 offene Stellen gemeldet, 3718 weniger als im April.

Die Lage bei der Kurzarbeit, zu der das Seco jeweils mit Verzögerung Daten publiziert, hat sich im Februar verbessert. Damals waren mit 12’066 Personen 1333 weniger von Kurzarbeit betroffen als noch im Januar. Die Anzahl betroffener Betriebsabteilungen verringerte sich um 2 auf noch 763. (awp/mc/ps)