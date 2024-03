Artiria Medical sichert sich Finanzierung für Abschluss seiner klinischen Studien zu Schlaganfall

Borex – Artiria Medical, ein schweizerisches neurovaskuläres MedTech-Unternehmen, das neurointerventionelle Produkte der nächsten Generation zur Behandlung von Schlaganfällen und Aneurysmen entwickelt, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A2-Runde in Höhe von 6 Mio. Dollar und die Sicherung eines Fit Tech Growth-Darlehens in Höhe von 0,6 Mio. Dollar bekannt.

Das führende Produkt von Artiria ist ein neuartiger, in Echtzeit ablenkbarer Führungsdraht, der es neurointerventionellen Chirurgen ermöglicht, schneller an die erkrankte Stelle zu gelangen. Das Produkt wurde bereits am Menschen eingesetzt und behandelte im dritten Quartal 2023 die ersten Patienten, während es bei Ärzten im neurointerventionellen Bereich grossen Anklang fand.

An der von 4FOX Ventures geleiteten Series A2-Investitionsrunde beteiligten sich das Wyss Center for Bio and Neuroengineering sowie bestehende Investoren wie Verve Ventures, die Zürcher Kantonalbank, die Pensionskasse NEST und Business Angels.

«Diese Finanzierungsrunde wird es Artiria ermöglichen, die einzigartigen Eigenschaften unseres Produkts mit wichtigen Meinungsführern in Europa und den USA im Rahmen einer randomisierten, kontrollierten Studie im Vergleich zu den marktführenden Produkten zu untersuchen», sagte Guillaume Petit-Pierre, CEO und Mitgründer von Artiria. «Nach der bereits erteilten FDA-Zulassung wird diese Studie Artiria in die Lage versetzen, die Zulassung für den europäischen Markt zu beantragen und damit die Reichweite des Unternehmens erheblich zu erweitern.»

Valentin Chenaux, General Partner von 4FOX Ventures: «Wir glauben, dass die innovative Lösung von Artiria die Behandlung von Schlaganfällen mit einem Produkt voranbringen wird, das sichere und gleichzeitig beschleunigte Verfahren ermöglicht, und wir freuen uns, Teil dieser großartigen Reise zu sein.» (Artiria/mc/hfu)