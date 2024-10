Assurinvest Herbsttagung 2024

Zürich – Am 15. Oktober 2024 hat die Assurinvest AG bereits zum neunten Mal ihren etablierten Weiterbildungstag für Stiftungsräte im Renaissance Hotel Zürich veranstaltet. CEO Simon Spiess und sein Team freuten sich, rund 120 Personen zur überaus beliebten Veranstaltung zu empfangen.

Die Weiterbildung wird von der Stiftung Eigenverantwortung sowie der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten (SKPE) anerkannt. Teilnehmende erhalten neben einem Zertifikat auch Credit Points, welche der gesetzlich geforderten Ausbildungspflicht von Stiftungsräten angerechnet werden.

Die Assurinvest AG blickt bekanntlich auf über 45 Jahre Erfahrung in der beruflichen Vorsorge zurück und verfügt über ein starkes Netzwerk sowie zahlreiche langjährige Partnerschaften. So gelingt es stets, renommierte Referentinnen und Referenten zur Herbsttagung einzuladen. Auch in diesem Jahr kamen die Besucher wiederum in den Genuss eines vielseitigen Programms mit hochaktuellen Vorträgen.

Gefahren und Verantwortung

Zum Einstieg erhielt das Publikum von Vertretenden der Stadt- und der Kantonspolizei Zürich neben einer Übersicht zu digitalen Betrugsformen auch wertvolle Hinweise, wie wir uns und andere vor den ständig wachsenden Gefahren im Internet schützen können. Im Anschluss an diesen Vortrag illustrierte Jovana Janjusic von der c-alm AG den Anwesenden auf verständliche Art und Weise die verschiedenen Zusammenhänge zwischen Marktzinsen, technischem Zinssatz und Deckungsgrad und veranschaulichte bestehende Spielräume bei der Festlegung von wichtigen Parametern einer Pensionskasse. Im zweiten Teil des Vormittagsprogramms lieferte Dr. Thomas Stucki von der St. Galler Kantonalbank einen Ausblick auf das Anlagejahr 2025 und zeigte auf, weshalb gerade Aktien im bestehenden und künftigen Marktumfeld ein «gutes Investment» sind. Noch vor der Mittagspause erläuterte Frau Franziska Bur von der BaselLegal GmbH anhand aktueller Rechtsfälle, welche Verantwortung der Stiftungsrat als Organ trägt und wie dieser durch konsequente Wahrnehmung seiner Sorgfaltspflicht materiellen Schaden von seiner Pensionskasse abwenden kann.

Lagebeurteilung und Herausforderungen

Nach einer wohltuenden Verpflegung und der Gelegenheit zu einem weiteren Erfahrungs- und Meinungsaustausch, folgten die Gäste im Nachmittagsprogramm zunächst den Ausführungen von Lukas Wiede von der Assurinvest AG. Er referierte zur bestehenden reglementarischen Leistungspalette und deren Tücken in der praktischen Umsetzung. Weiter ging es dann mit dem Vortrag von Dr. Luzius Neubert von der PPCmetrics AG zu Alternativen Anlagen, wo die anwesenden Entscheidungsträger wichtige Ratschläge bei der Wahl von Produkten und Anbietern erhielten. Nach einer kurzen Pause nahm Martin Roth vom ASIP – Schweiz. Pensionskassenverband eine aktuelle Lagebeurteilung der 2. Säule vor und lieferte darüber hinaus einen pragmatischen Überblick zu den vielschichtigen Herausforderungen der beruflichen Vorsorge. Seine Einschätzung bot schliesslich die Grundlage für den darauffolgenden traditionellen Podiumstalk. Auch in diesem Jahr durfte der Journalist und ehemalige Tagesschausprecher Franz Fischlin hierzu wieder eine eloquente Gesprächsrunde begrüssen, die er gekonnt und äusserst unterhaltsam durch die informative Diskussion moderierte.

Das Datum der kommenden Veranstaltung ist bereits bekannt. Die Assurinvest AG freut sich, am 21. Oktober 2025 wieder zahlreiche Stiftungsräte und Fachpersonen zur nächsten Herbsttagung begrüssen zu können. (Assurinvest/mc)