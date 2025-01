PHSZ lehrt integrative Förderung 30. Januar 2025

Arth SZ / Zürich – Die Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ) und die Hochschule für Heilpädagogik bieten eine Weiterbildung zur integrativen Förderung an. Vor Kurzem haben acht Absolventinnen den CAS EIF erfolgreich abgeschlossen. Für die nächste Weiterbildung sind noch Anmeldungen möglich.

Die PHSZ und die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) unterstützen Lehrpersonen bei der integrativen Förderung innerhalb der Klasse. Am 24. Februar haben acht Absolventinnen die von den beiden Hochschulen entwickelte berufsbegleitende Weiterbildung Einführung in die Integrative Förderung (CAS EIF) abgeschlossen, informiert die PHSZ in einer Mitteilung. „Der Lehrgang wirkt nicht nur dem Fachkräftemangel in der Schulischen Heilpädagogik entgegen, sondern leistet auch einen bedeutenden Beitrag zur Schulentwicklung“, werden die beiden Studiengangleiterinnen Priska Brun Hauri und Anuschka Meier dort zitiert.

Im CAS EIF werden diagnostische und didaktische Methoden für heterogene Klassen vermittelt. Insbesondere wird auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, Teilleistungsschwächen und Verhaltensauffälligkeiten eingegangen. Damit sollen die Absolvierenden befähigt werden, ihre Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern.

Der nächste CAS EIF wird im August dieses Jahres beginnen. Eine Anmeldung ist online möglich. Interessierten bietet die PHSZ zudem am 8. April online eine Informationsveranstaltung an. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)