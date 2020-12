Auf dem Weg zu 20-jähriger Partnerschaft: Helvetia Versicherungen und Swiss-Ski verlängern Zusammenarbeit

Basel – Helvetia Versicherungen und der Schweizerische Skiverband Swiss-Ski verlängern ihre Sponsoring-Partnerschaft um weitere vier Jahre bis Ende Saison 2024/25. Dannzumal wird die Partnerschaft zwischen Helvetia und Swiss-Ski bereits 20 Jahre bestehen. Die Unterzeichnung der Verträge haben die Verantwortlichen am Sonntag im Rahmen des Langlauf-Weltcups in Davos vorgenommen.

Mit der Vertragsverlängerung um vier weitere Jahre setzen Swiss-Ski und Helvetia Versicherungen eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit fort, die bereits seit der Saison 2005/06 besteht. Dank dem Engagement der Helvetia Versicherungen werden rund 300 Athletinnen und Athleten in elf Schneesportarten unterstützt und die Nachwuchsarbeit gefördert, unter anderem durch die direkte Unterstützung von zurzeit acht Regionalverbänden und dem nationalen Leistungszentrum Ost in Davos. Zudem ist Helvetia offizieller Sponsor aller Schweizer Weltcup-Veranstaltungen der Disziplinen Ski Alpin und Skisprung.

Martin Jara, CEO Helvetia Schweiz, freut sich über die Vertragsverlängerung: «Der Schneesport ist ein Teil der Schweizer Identität. Die Sponsoring-Partnerschaft mit Swiss-Ski ist für uns deshalb eine Herzensangelegenheit. Uns ist wichtig, in schwierigen Zeiten – wie aktuell mit der Corona-Krise – positive Zeichen zu setzen.»

Philipp Gmür, CEO Helvetia Gruppe, fügt an: «Der Schneesport erfreut sich auch in unseren Nachbarländern über eine grosse Beliebtheit. Das Engagement mit Swiss-Ski unterstützt also nicht nur die Bekanntheit in unserem Heimmarkt, sondern auch in unseren umliegenden Ländermärkten.»

Urs Lehmann, Präsident von Swiss-Ski, ergänzt: «Wir freuen uns sehr darüber, unsere erfolgreiche, langjährige Partnerschaft mit Helvetia Versicherungen für weitere vier Jahre fortführen und den Schweizer Schneesport so weiterhin gemeinsam weiterentwickeln zu können. Dies ist – insbesondere in dieser aktuell für alle herausfordernden Zeit – ein sehr grosser Vertrauensbeweis gegenüber unserem Verband und unserer Arbeit.

Als Titelsponsor der Helvetia Nordic Trophy – der grössten Wettkampfserie von Swiss-Ski in den nordischen Disziplinen – leistet die Schweizer Versicherungsgesellschaft einen massgeblichen Beitrag für die Nachwuchsarbeit. Mit der Unterstützung der Schulprojekte «Dario Cologna Fun Parcours» und «Simon Ammann Jump Parcours» ermöglicht Helvetia als Main Sponsor zudem vielen Kindern den Zugang zu den nordischen Disziplinen.

Gemeinsam erfolgreich für den Schneesport

Neben dem Verband unterstützt Helvetia auch 16 Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski aus den Disziplinen Ski Alpin, Langlauf, Skisprung und Telemark. Zu ihnen gehören die viermaligen Olympiasieger Simon Ammann und Dario Cologna, die Kombinations-Olympiasiegerin Michelle Gisin sowie die Weltcupsieger Marco Odermatt und Daniel Yule. Helvetia schenkt ihren Athletinnen und Athleten von Anfang an ihr Vertrauen. So werden auch schon Nachwuchstalente wie die Langläuferin Siri Wigger oder der Speed-Spezialist Yannick Chabloz von Anfang an unterstützt.

Mit den mehrjährigen Partnerschaften ermöglicht Helvetia den Sportlerinnen und Sportlern eine kontinuierliche Entwicklung ihrer Karriere und ihrer persönlichen Lebensplanung. Die Sicherheit, die sie mit Helvetia als starkem Partner an ihrer Seite erhalten, ist die Grundlage, um mit vollem Einsatz und Begeisterung Topleistungen erbringen zu können. (Helvetia/mc/ps)