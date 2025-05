Helvetia Swiss Property Fund mit deutlich höherem Ertrag im Halbjahr

Basel – Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund weist per 31. März 2025 einen erfreulichen Halbjahresabschluss mit einem Nettoertrag von CHF 13.54 Mio. aus, was einem Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die bereits sehr tiefe Mietzinsausfallrate konnte nochmals auf 1.26 Prozent (30. September 2024: 2.06 Prozent) reduziert werden.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet per 31. März 2025 eine erfolgreiche erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024/2025. Der Fonds steigerte den Nettoertrag im Vergleich zum Halbjahr 2023/2024 um 18 Prozent auf CHF 13.54 Mio. Diese positive Entwicklung ist vornehmlich auf den Einkauf in den laufenden Ertrag bei der Ausgabe von Anteilen aufgrund der Ende März 2025 stattgefundenen Kapitalerhöhung sowie auf tiefere Mietzinsausfälle zurückzuführen. Für die tieferen Mietzinsausfälle verantwortlich sind die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum, die attraktive Lage der Liegenschaften gepaart mit guter Objektqualität sowie das aktive Vermietungsmanagement. So konnte die bereits sehr tiefe Mietzinsausfallrate des Portfolios nochmals von 2.06 Prozent per 30. September 2024 auf 1.26 Prozent per 31. März 2025 reduziert werden. Dies ist auch im Konkurrenzvergleich als unterdurchschnittlich zu taxieren.

Erweitertes Immobilienportfolio als Wachstumstreiber

Das Liegenschaftsportfolio hat sich im Vergleich zum letzten Jahresabschluss per 30. September 2024 von 46 Liegenschaften auf 50 Liegenschaften und der Verkehrswert von CHF 1 081 Mio. auf CHF 1 307 Mio. erhöht, was einem Plus von CHF 226 Mio. oder 21 Prozent entspricht. Wichtigster Treiber dieser erfreulichen Entwicklung war der Zukauf eines Immobilienportfolios im Wert von rund CHF 252 Mio. aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG. Dieses Immobilienportfolio besteht aus sieben werthaltigen Core/Core+ Liegenschaften mit einem sehr hohen Wohnanteil in den Kantonen Zürich, St. Gallen, Basel-Stadt und Neuenburg. Die Transaktion wurde durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 166 Mio. wie auch die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital gestemmt. Zudem konnten mit der Veräusserung von drei nicht mehr strategiekonformen Immobilien in Sion, Romanel-sur-Lausanne und Basel mit einem Marktwert von CHF 26.25 Mio. per 30.09.2024 realisierte Kapitalgewinne in Höhe von CHF 0.71 Mio. generiert werden.

Fondsportrait

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni 2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil rund 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds ist hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur breit diversifiziert. (Helvetia/mc/ps)