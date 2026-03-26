Aurelia Frick wird Deputy CEO der smzh ag

Zürich, – Der unabhängige Schweizer Finanzdienstleister smzh ag stärkt seine Geschäftsleitung gezielt und stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase. Dr. iur. Aurelia Frick wird zur Deputy CEO ernannt und übernimmt zusätzlich die Funktion als Chief Business Development Officer. Gleichzeitig übernehmen Mergime Raçi und Melanie Guenthardt erweiterte Führungsverantwortung in zentralen Bereichen.

Stärkung der Führung für die nächste Wachstumsphase

Wachstum, Qualität und operative Exzellenz stehen im Zentrum der strategischen Ausrichtung der smzh ag. Eine klare und schlagkräftige Führungsstruktur ist dafür entscheidend. Mit den aktuellen Ernennungen, die mit sofortiger Wirkung in Kraft treten, baut das Unternehmen seine Führung gezielt aus und stärkt zentrale Kompetenzen in Wachstum, Plattform und Marke.

Aurelia Frick wird Deputy CEO & Chief Business Development Officer

Dr. iur. Aurelia Frick übernimmt neu die Funktion als Deputy CEO & Chief Business Development Officer der smzh ag. Sie ist seit 2023 für das Unternehmen tätig, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung sowie Standortleiterin in Buchs SG.

In ihrer neuen Rolle arbeitet sie eng mit CEO Gzim Hasani zusammen und verantwortet insbesondere den Ausbau des Business Development, strategische Partnerschaften sowie die Weiterentwicklung des FamilyOffice-Segments. Zudem übernimmt sie ausgewählte Stellvertretungsaufgaben auf Geschäftsleitungsebene.

Ihre Führungserfahrung und ihr internationales Netzwerk bringen zusätzlichen strategischen Mehrwert.

Dr. iur. Aurelia Frick:

«Ich freue mich sehr, die smzh in dieser Phase weiter mitzugestalten. Besonders wichtig ist mir der Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen und die Entwicklung von Lösungen, die langfristig Bestand haben.»

Fokus auf Plattform und Digitalisierung

Mergime Raçi übernimmt die Leitung des Bereichs Platform, Digital Products & Technology. Sie ist seit März 2024 bei der smzh tätig und verantwortet in ihrer neuen Funktion die Weiterentwicklung der digitalen Plattform, die Nutzererfahrung sowie zentrale technologische Initiativen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der App «smzh prisma» als künftigem digitalen Zugangspunkt für Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig treibt ihr Team die Weiterentwicklung der Beratungsprozesse sowie den gezielten Einsatz von Technologie und künstlicher Intelligenz voran.

Mergime Raçi bringt Erfahrung aus Banking, Design und Technologie mit und war unter anderem für internationale Agenturen sowie führende Finanzinstitute tätig.

Stärkung von Marke und Kommunikation

Melanie Guenthardt übernimmt die Gesamtverantwortung für Marketing & Communications. Sie prägt seit Dezember 2023 das Erscheinungsbild der smzh und verantwortet neu Kommunikation, Content, Social Media sowie Events.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung bei internationalen Finanzinstituten sowie ihrer unternehmerischen Tätigkeit bringt sie umfassende Expertise in Marketing, Kommunikation und Brand Building ein.

Gemeinsam mit ihrem Team stellt sie sicher, dass die smzh klar, konsistent und wirkungsvoll auftritt und sowohl intern als auch extern Vertrauen schafft.

«Mit diesen Ernennungen stärken wir gezielt unsere Führungsstruktur und schaffen die Grundlage für den nächsten Entwicklungsschritt. Die Erfahrung, Kompetenz und Persönlichkeit unserer Kolleginnen sind entscheidend für unser nachhaltiges Wachstum.» Gzim Hasani, CEO der smzh ag

Fokus auf nachhaltiges Wachstum

Mit der gezielten Erweiterung der Geschäftsleitung unterstreicht die smzh ag ihren Anspruch, qualitativ und nachhaltig zu wachsen. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und betreut mehr als 18’000 Kundinnen und Kunden an 13 Standorten in der Deutschschweiz. Insgesamt stehen in den bestehenden Standorten rund 400 Arbeitsplätze zur Verfügung, die im Zuge der weiteren Expansion schrittweise besetzt werden sollen.

Die klare Vision ist es, die smzh als Plattform zu positionieren, die finanzielle Lebensbereiche integriert verbindet, persönlich, digital und strategisch. Mit der Einführung von «prisma» als zentralem Zugangspunkt sowie dem Ziel, Family-Office-Leistungen breiter zugänglich zu machen, treibt die smzh diese Entwicklung konsequent voran. (smzh/mc/ps)