Avobis: Einschätzung Zinsmarkt November 2024 – Wird die SNB den Leitzins 2025 auf 0% senken?

Zürich – Die Disinflation in der Schweiz erhöht die Wahrscheinlichkeit negativer Inflationsraten im kommenden Jahr, was die SNB zwingen könnte, auch nächstes Jahr weitere Zinssenkungen vorzunehmen. Die Marktzinsen deuten bereits auf einen SARON-Satz von 0.10% in der zweiten Jahreshälfte 2025 hin. In den USA könnte die robuste Wirtschaft und die hartnäckige Inflation die Fed zu einer Zinspause bewegen, während steigende Löhne die EZB voraussichtlich nicht von einer vierten Zinssenkung abhalten werden.

Welche Entscheidungen die Notenbanken in ihren letzten Sitzungen des Jahres treffen könnten, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der «Einschätzung Zinsmarkt November 2024».

Gerne machen wir Sie zudem auf eine weitere Publikation aufmerksam: Unsere aktuellste Analyse beleuchtet die Thematik des hypothekarischen Referenzzinssatzes aus Sicht der gemeinnützigen Wohnbauträger und gibt Handlungsempfehlungen für ihre Finanzierungsstrategie. (Avobis/mc/ps)