Baloise Bank ernennt Thomas Schöb zum CEO

Basel – Die Baloise Bank AG erhält per 1. Januar 2025 einen neuen Chef. Thomas Schöb übernimmt dann die Position des CEO von Jürg Ritz, der auf eigenen Wunsch zurücktritt.

Der diplomierte Physiker Schöb ist laut Mitteilung vom Dienstag derzeit Leiter Kundenleistung und Mitglied der Geschäftsleitung des Konzernbereichs Schweiz bei Baloise. Davor verantwortete er unter anderem die Anlagestrategie und das Kollektivlebengeschäft.

Laut Schweiz CEO Clemens Markstein soll Schöb mit seiner Erfahrung das Geschäftsmodell des «Insure-Banking» weiter ausbauen. Ziel sei es, die Effizienz zu steigern und über die 29 Zweigstellen in der Schweiz signifikantes Wachstum zu erzielen.

Jürg Ritz wird Thomas Schöb im Rahmen eines Übergangsjahres noch als Senior Consultant zur Seite stehen, bevor er in den Ruhestand geht.

Die Leitung des von Schöb geleiteten Geschäftsbereichs Kundenleistung geht ebenfalls per Anfang 2025 an Patric Olivier Zbinden. Er ist aktuell als Geschäftsleitungsmitglied von Baloise in der Schweiz für den Bereich «Unternehmenskunden» verantwortlich. (awp/mc/ps)