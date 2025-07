Groupe Mutuel wählt Oracle Fusion Cloud Applications Suite zur Optimierung der Abläufe und Förderung von Innovationen

Zürich – Das Westschweizer Versicherungsunternehmen Groupe Mutuel hat sich für die Oracle Fusion Cloud Applications Suite entschieden. Damit will das Unternehmen seine Finanz-, Beschaffungs- und HRProzesse optimieren, die Agilität erhöhen und die kontinuierliche Innovation fördern.

Insbesondere im Bereich der Krankenversicherungen gehört die Groupe Mutuel zu den führenden Personenversicherungen der Schweiz. Mehr als 1,4 Millionen Kunden und über 30.000 Unternehmen schenken dem Versicherer täglich ihr Vertrauen. Um ihre Position in einem hart umkämpften Markt zu behaupten, möchte die Groupe Mutuel ihre Geschäftsprozesse modernisieren, um Geschwindigkeit und Agilität zu erhöhen. Sie entschied sich für Oracle Fusion Applications zur Konsolidierung auf einer einzigen integrierten Plattform mit eingebetteter KI, um die Effizienz zu steigern und die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu beschleunigen.

«Der Versicherungsmarkt ist wettbewerbsintensiv und diese Lösung bietet uns die Möglichkeit, unser Tempo zu beschleunigen», so Philippe Buthey, Head of Technology, der Groupe Mutuel. «Mit Oracle Fusion Applications werden wir in der Lage sein, Geschäftsprozesse zu optimieren und Innovationen voranzutreiben, während wir gleichzeitig den Schwerpunkt auf das Onboarding unserer Teams während dieser Reise legen.»

Mit Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) wird die Groupe Mutuel in der Lage sein, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Zudem wird Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) der Groupe Mutuel ermöglichen, den Einkauf zu standardisieren und zu globalisieren. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) wird es der Groupe Mutuel ermöglichen, HRProzesse zu vereinfachen und die Erfahrung der Mitarbeitenden zu verbessern. Die regelmässigen Updates von Oracle helfen dem Versicherer die Innovationskultur innerhalb der Organisation zu fördern.

«Wir freuen uns, die Finanz- und HR-Aktivitäten der Groupe Mutuel mit Oracle Cloud ERP-, EPM- und HCM-Lösungen zu unterstützen, die in den kommenden Jahren das Rückgrat des Unternehmens bilden werden», so Amaury Lepretre, Director Cloud Applications Romandie. «Mit Oracle Cloud Applications wird die Groupe Mutuel in der Lage sein, sich auf erstklassige Technologie zu verlassen, um ihre digitale Transformation zu unterstützen und ihren Kunden und Begünstigten weiterhin optimierte Dienstleistungen zu bieten.»

Die Umsetzung des ERP- und EPM-Systems der Groupe Mutuel wird von den internen Teams des Schweizer Versicherers mit Unterstützung von KaOra Partners durchgeführt. (Oracle/mc/ps)