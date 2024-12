Baloise ernennt Andrea Kleiner zur Leiterin Unternehmenskunden Schweiz

Basel – Bei Baloise Schweiz übernimmt Andrea Kleiner Anfang April die Leitung des Bereichs Unternehmenskunden. Kleiner trete dort die Nachfolge von Patric Olivier Zbinden an, der künftig im Rahmen eines internen Wechsels als Geschäftsleitungsmitglied dem Bereich Kundenleistung vorstehen werde, teilte die Baloise am Montag mit.

Kleiner bringe Führungserfahrung und einen breiten Leistungsausweis in der Versicherungsbranche mit, hiess es weiter. Sie war ab 2008 bei der Swiss Life am Aufbau des Prozessmanagements und der Digitalisierung der Privatkundenwertschöpfungskette mitbeteiligt und hatte ab 2016 bei der Mobiliar zunächst die Personenversicherungen und später das Privatkundensegment geführt. Im 2021 übernahm sie die Leitung der Geschäftsentwicklung.

Mit dem Neuzugang von Andrea Kleiner will die Baloise laut den Angaben die im September am Investorenupdate angekündigten, strategischen Ziele weiterentwickeln. Ihre Erfahrungen etwa in der Transformation von Geschäftsmodellen, der digitalen Innovation oder der Prozessoptimierung sollen dazu beitragen, wie es hiess. Die Baloise will im Kern ihrer neuen Strategie mit Fokus auf das Versicherungsgeschäft profitabel wachsen und die Effizienz erhöhen. (awp/mc/pg)