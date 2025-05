Baloise-Immobilienfonds Swiss Property steigert Mieterträge im Halbjahr 2024/25

Basel – Der Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat in dem im März zu Ende gegangenen ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 die Erträge dank Zukäufen gesteigert. Mit der bereits angekündigten Kapitalerhöhung will der Immobilienfonds weiter wachsen.

Die Soll-Mietzinseinnahmen seien im ersten Halbjahr um knapp 14 Prozent auf 24,34 Millionen Franken gestiegen, teilte der Immobilienfonds am Donnerstag mit. Diese Steigerung resultiere hauptsächlich aus Zukäufen, die im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung im Jahr 2024 realisiert worden seien. Zudem habe die Mietausfallrate weiter reduziert werden können und betrage per Ende März 2025 noch 2,9 Prozent. In der Vorjahresperiode waren es laut weiteren Angaben noch 3,2 Prozent der Soll-Mietzinseinnahmen.

Der Nettoertrag erhöhte sich trotz höheren Fremdfinanzierungskosten auf 13,23 Millionen. Dies entspreche 1,57 Franken je Anteil. Der Gesamterfolg betrage 22,15 Millionen Franken sei liege damit klar über dem Vorjahrswert von 3,0 Millionen. Der Anstieg erkläre sich vor allem mit höheren Neubewertungen.

Mit Blick nach vorne äussert sich BSPF zuversichtlich. Wegen der «nach wie vor überdurchschnittlich hohen Zuwanderung» dürfte die Nachfrage nach Wohnraum weiter stabil bleiben, schreibt der Fonds weiter. Daher wolle die Fondsleitung, das Baloise Asset Management, wie bereits am 17. April 2025 kommuniziert, Anfang September 2025 eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 150 Millionen Franken durchführen. Damit sollen bis zu zwölf Liegenschaften von der Baloise Leben AG gekauft werden. Die Emissionskonditionen der Kapitalerhöhung sollen im Juni publiziert werden. (awp/mc/ps)